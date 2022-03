Simona Halep, aproape de locurile pentru Turneul Campioanelor. Fostul lider mondial se află pe locul 27, la ora actuală, în ierarhia WTA. În schimb, în clasamentul WTA Race, ce stabilește participantele la competiția de gală din fiecare an a jucătoarelor din circuitul profesionist, ea ocupă un loc mult mai bun. Simona Halep urmează să participe la turneele din SUA, de la Indian Wells, Miami și Charleston.

Simona Halep, aproape de locurile pentru Turneul Campioanelor. Fostul lider mondial a avut un început de sezon cu suișuri și coborâșuri. Românca a reușit să câștige cel de-al 23-lea titlu din carieră, după ce s-a impus la Melbourne Summer Set 1. În schimb, ea a fost eliminată încă din optimi la Australian Open.

Simona Halep a jucat, după aceea, semifinala turneului de la Dubai,, după care a urmat înfrângerea din primul tur al concursului de la Doha. Aceste rezultate au dus-o până pe locul 27 în ierarhia mondială.

„Eu consider că mereu se poate mai mult. Așa gândesc zi de zi. Am jucat destul de slab. Nu am simțit prea bine mingea pentru că a fost un vânt puternic. Dar și ea a fost foarte agresivă. Așa s-a terminat. Aș fi fost mai supărată, dar și acum sunt.

Trebuie să văd ce pot face împotriva acestor jucătoare, care lovesc foarte puternic. O să joc turneele pe care le joc mereu. Am clasament bun încă”, a spus Simona Halep, după eșecul de la Doha.