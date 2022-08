Simona Halep, anunț îngrijorător înaintea US Open 2022. „Mă gândesc la sănătatea mea”

Simona Halep este pregătită de US Open 2022. Jucătoarea din România a acordat un interviu în care a dezvăluit de ce s-a retras din turul doi de la Cincinatti și a vorbit despre cum se simte cu câteva zile înaintea ultimului turneu de Grand Slam al anului. Sportiva din Constanța a fost desemnată de organizatori al șaptelea cap de serie al competiției americane.

Simona Halep a început săptămâna pe locul 7 WTA și a fost desemnată al șaptelea cap de serie al US Open 2022. Turneul american este ultimul de Grand Slam al anului și are premii totale record de peste 60 de milioane de dolari.

Simona Halep și-a asigurat 80.000 de dolari, prin prezența pe tabloul principal, dar obiectivul său este unul foarte îndrăzneț. Sportiva din Constața și-a dezvăluit planul, când l-a angajat pe antrenorul Patrick Mouratoglou: câștigarea unui turneu de Grand Slam și revenirea în top 10 mondial, bornă care a fost atinsă.

US Open 2022 începe la doar câteva zile după un moment complicat. Simona Halep a simțit dureri la genunchi și s-a retras din turul doi al turneului de la Cincinatti. S-a odihnit câteva zile, iar acum spune că este complet refăcută.

„A trebuit să mă retrag la Cincinnati, n-am mai avut nimic de făcut și am preferat să vin mai devreme la New York, să mă bucur câteva zile de timpul petrecut în oraș. Sunt foarte bine acum din punct de vedere fizic, m-am recuperat!

Am fost foarte obosită, pentru că am jucat meciuri dure la Toronto, în special ultimele două. Apoi m-am chinuit în primul tur (n.r. – la Cincinnati), am avut o mică accidentare și nu am vrut să risc agravarea ei. Pur și simplu m-am oprit. Atunci când iau o decizie mă gândesc la sănătatea mea”, a declarat Simona Halep la ESPN.