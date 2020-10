Simona Halep – Amanda Anisimova 4-0, turul 3 Roland Garros 2020. Start cu break pentru Simona

4-0. Simona îşi face serviciul.

3-0. Simona face un nou break.

2-0. Cinci mingi de break salvate de Simona.

1-0. Simona începe meciul cu un break.

Simona Halep – Amanda Anisimova, turul 3 la Roland Garros 2020, se joacă astăzi, pe arena Philippe Chatrier, în jurul orei 15:00. Este a doua partidă programată pe cel mai mare stadion din cadrul complexului de la Paris. Prima este cea dintre Dominic Thiem și Casper Ruud. Austriacul a câștigat primele două seturi, scor 6-4, 6-3.

Partida Simona Halep – Amanda Anisimova va fi transmisă de Eurosport. Televiziunea care deține drepturile TV pentru turneele de Grand Slam. De asemenea, duelul din turul 3 de la Roland Garros poate fi urmărit aici, în format live video. Dar și pe www.playtech.ro.

Simona Halep – Amanda Anisimova live video turul 3 Roland Garros 2020. Duel cu Swiatek pentru Halep, dacă va ajunge în turul 4 la Paris

Simona Halep are șansa să își ia revanșa după înfrângerea pe care a suferit-o în urmă cu un an. În sferturile de finală de la Roland Garros 2019, Simona ceda în fața americancei, 17 ani la acea vreme, scor 6-2, 6-4. Dar Amanda Anisimova a început perfect turneul și nu va fi deloc ușor. Le-a învins cu același scor, 6-2, 6-0, pe Tamara Korpatsch și Bernarda Pera în primele două tururi. În vreme ce Simona Halep a trecut de Sara Sorribes Tormo și Irina Begu, tot în minimum de seturi.

Am jucat cu Anisimova anul trecut și am pierdut, știu că nu va fi ușor nici acum. Voi lupta să câștig meciul, dar știu că trebui să joc la nivel înalt. Darren Cahill îmi va da informațiile de care am nevoie”, a declarat Halep la interviul oferit imediat după victoria în fața Irinei Begu.

Casele de pariuri o consideră mare favorită pe Simona Halep, căreia i-au oferit o cotă de doar 1,24 la succes. În vreme ce pentru un succes al Anisimovei s-a acordat cota 4,20. De altfel, bookmakerii anticipează mai degrabă o victorie în două seturi a Simonei, oferind cotă 1,66 pentru acest rezultat.

În cazul în care va trece de Amanda Anisimova, Simona Halep ar avea o misiune ceva mai ușoară în turul 4. O va înfrunta pe Iga Swiatek, din Polonia, cea care a trecut de Eugenie Bouchard în turul 3. A fost 6-3, 6-2 pentru jucătoarea de pe locul 53 mondial. Halep a înfruntat-o pe Swiatek și anul trecut la Roland Garros, tot în turul 4. A fost o demonstrație de forță a româncei, scor 6-1, 6-0.