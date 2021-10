Mâncărurile românești preferate de Emma Răducanu. Ce a descoperit la Cluj

Mâncărurile românești preferate de Emma Răducanu. Jucătoarea britanică de 18 ani cu tată român participă în acestă săptămână la Transylvania Open de la Cluj. Câștigătoarea de la US Open a revenit în țara părintelui său pentru prima oară din postura de jucătoare. Emma Răducanu a declarat că îi plac multe lucruri din România și că are și mâncăruri tradiționale preferate.

Emma Răducanu a vorbit, într-o conferință de presă, despre primele impresii despre Cluj, dar și despre mâncărurile tradiționale românești pe care le preferă.

Ea a primit din partea organizatorilor mai multe cadouri printre care vișinată, ciocolată, ulei de măsline și chiar și o ie. N-a gustat încă din țuică, deși a aflat că e o băutură tradițională a zonei.

Emma Răducanu s-a declarat, de asemenea, impresionată de frumusețea locurilor, observând că este mult mai multă verdeață decât în București. Emma își vizitează anual bunica din partea tatălui, care trăiește în Capitală.

Jucătoarea din Marea Britanie va juca luni, în primul tur la Transylvania Open, împotriva sportivei slovene Polona Hercog (123 WTA). Ea ar putea să o întâlnească pe Simona Halep în semifinalele competiției, într-o dispută așteptată de toată lumea. Din păcate, din cauza restricțiilor impuse de pandemie, spectatorii nu vor avea acces la partidele turneului. Totuși, Emma a putu fi urmărită din tribune la primele antrenamente oficiale ce au avut loc în week-end. La finalul acestora, ea a declarat într-o română delicios de aproximativă, cu un puternic accent englez, că iubește România.

„I can’t talk in Romanian very well but I’ll try, thank you very much, people were very kind to me and I miss you and I love Romania” 🥺🥺🥺🥺🥺 Emma is the sweetest! pic.twitter.com/OqYlCyLVYq

— LorenaPopa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) October 24, 2021