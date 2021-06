Chiar dacă Simona Halep a trecut prin foarte multe provocări în ultima perioadă, iată că românca are parte acum doar de surprize plăcute atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Aceasta a ajuns la Londra, dar i s-a întâmplat acolo ceva uluitor ce a lăsat-o fără cuvinte.

Simona Halep este extrem de apreciată în România, cât și în afară. Românca a ajuns pe locul 3 în lume prin multă muncă, așa că i-a fost greu să stea departe de terenul de tenis în momentul în care s-a accidentat. Sportiva a demonstrat că este o luptătoare și s-a antrenat din greu pentru a trece peste această provocare greu de dus.

Pentru că turneul s-a anulat în 2020 în contextul pandemiei de coronavirus, Simona Halep este deținătoarea trofeului turneului. Pe lângă aceasta, mai există românce ce ne vor reprezenta țara la Wimbledon, desfășurat în perioada 28-11 iuie, anume Sorana Cîrstea, Ana Bogdan, Irina Begu și Patricia Țig.

Ajunsă la Londra, Simona Halep a primit un cadou din partea organizatorilor turneului de la Wimbledon. Este clar că i s-a dus dorul, așa că sportiva a fost îndulcită printr-un tort în formă de teren de tenis. Prăjitura era decorată cu numele româncei, așa că aceasta nu a putut să nu imortalizeze momentul și să le dezvăluie totul fanilor ce o urmăresc în mediul online și îi sunt alături la bine și la greu.

Sportiva are o viață extrem de frumoasă și se bucură de orice moment. În timp ce pe plan profesional a cunoscut succesul în toată lumea, pe plan personal aceasta trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Toni Iuruc. Cei doi sunt pregătiți să ducă relația la un alt nivel, mai ales pentru că Simona Halep a primit inelul de logodnă. Atunci când vine vorba de copii, aceasta își dorește să mai primească un trofeu pentru cariera sa și apoi să își întemeieze o familie.

„Sunt fericită, am o viață frumoasă, dau totul pe teren pentru că mai vreau să joc câțiva ani. Ne gândim, vorbim, dar nu este nimic stabilit momentan legat de nuntă. Îmi doresc copil, așa să fie! După ce voi mai lua un Grand Slam, da, fac și un copil. Am avut o perioadă de recuperare de 3-4 săptămâni, în care zilnic am făcut 4-5 ore de exerciții și am primit tratament.

Încă mi-este greu, mi-am pierdut ritmul, timing-ul față de minge, dar sunt sigură că în câteva săptămâni o să ajung la un nivel mult mai ridicat. Cel mai frumos și mai plăcut sentiment e că nu am dureri, mă simt foarte bine și în ultimele 5 zile am putut juca în fiecare zi tenis la intensitate maximă.”, a zis Simona Halep.