Ce panică majoră are Simona Halep acum. Sportiva rupe tăcerea: ”Nu am mai trăit așa ceva”

Ce panică majoră are Simona Halep acum. Jucătoarea din Constanța a repurtat prima victorie după pauza forțată de 3 luni cauzată de accidentarea la gamba stângă. Halep a fost nevoită să rateze toate obiectivele majore ale anului: Roland Garros, Wimbledon și Jocurile Olimpice. Ea a revenit în circuitul mondial la turneul de la Montreal, dar a fost învinsă de americana Danielle Collins. Românca a avut mai mult succes la a doua încercare, în competiția de la Cincinnati.

Simona Halep a învins-o în primul tur pe poloneza Magda Linette, scor 6-4, 3-6, 6-1. Dar logodnica lui Toni Iuruc a trecut printr-o spaimă teribilă în cel de-al doilea set al întâlnirii. La scorul de 6-4, 1-4, Halep a simțit dureri în coapsa dreaptă și a solicitat un time-out medical. I-a folosit și faptul că, aproape imediat, partida a fost întreruptă din cauza ploii. La reluarea jocului, Halep a purtat un bandaj pe piciorul afectat, dar a reușit să ducă meciul la bun sfârșit și să câștige categoric setul decisiv.

La finalul partidei, Simona Halep a recunoscut că stă permanent cu o teamă de accidentare în ea. Ea a recunoscut că nu a mai trăit o asemenea problemă, ca accidentarea gravă de la gambă, care a ținut-o 3 luni în afara circuitului. Pe de altă parte, numărul 13 WTA a spus că și-a dat seama că ce a simțit în timpul partidei cu Linette nu era foarte grav, având deja experiența unei accidentări grave.

Mă simt bine, nu am avut așa mari dureri după pauza aceea de ploaie, am făcut un pic de fizioterapie, m-am recuperat, dar a fost doar o contractură, nu a fost întindere sau ceva mai grav. Am știut că nu e ca la Roma, acum știu cum e să ai o accidentare mai gravă. Deci mă simt ok. Sper mâine să mă simt la fel de bine.

Teama este permanentă acum, pentru că a fost o accidentare destul de gravă la Roma, nu am mai trăit așa ceva și, să ți se rupă mușchiul, nu este o treabă ușoară. A durat ceva până am revenit și bineînțeles că sunt un pic temătoare. 3 luni fără meci jucat, faptul că nu am jucat meciuri oficiale, îmi e mai greu acum, dar, de la o zi la alta, parcă e mai bine”, a spus Simona Halep în exclusivitate la Digi Sport.