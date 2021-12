Simona Halep a intrat în „zodia” premierelor. Ce a decis fostul lider mondial VIDEO

Simona Halep a intrat în „zodia” premierelor. Fostul lider mondial e la capătul unui an zbuciumat, presărat cu multe accidentări și cu coborârea accentuată în ierarhia WTA. Dar Simona Halep are parte, totodată, și de lucruri ce i se întâmplă pentru prima oară în viață. Și nu e vorba doar de căsătoria cu Toni Iuruc, din 15 septembrie.

Dar, pentru Simona Halep, 2021, reprezintă și anul multor premiere. Una dintre ele a fost, firește, căsătoria cu Toni Iuruc. Cei doi s-au cununat civil în 15 septembrie și și-au programat cununia religioasă și nunta pentru anul viitor, tot în septembrie.

De curând, Simona Halep a intrat în rolul de profesor, pentru prima oară în viață. Ea predă, din 30 noiembrie, lecții online de tenis pe platforma TopCourt.

Simona Halep a ținut să le mulțumească fanilor, la doar o săptămână de la debutul orelor online de tenis pentru interesul acordat acestora.

Simona Halep a decis, tot în premieră, să ia startul în turneul WTA 500 de la Charleston, SUA. Acesta a fost prevăzut în 2021 cu premii de 565.530 dolari, a fost câștigat ultima dată de Veronika Kudermetova. Meciurile sunt găzduite de arena LTP Daniel Island și se joacă, un fapt unic în circuitul profesionist, pe zgură verde. Competiția se va disputa în perioada 2-10 aprilie 2022.

La rândul său, Simona Halep și-a manifestat nerăbdarea de a ajunge, în premieră, la turneul american și de a juca pe faimoasa zgură verde.

Până atunci, Simona Halep se antrenează zilnic, în București, în perspectiva debutului noului sezon, în Australia. Dar a și terminat de împodobit bradul de Crăciun din postura de soție a lui Toni Iuruc. Tot o premieră…

Thank you to all of you who have watched my @TopCourt_ class!

Keep working hard and let’s take your game to the next level 🆙

🔗 https://t.co/dEr7jZlmto pic.twitter.com/DuqmrkeFc6

— Simona Halep (@Simona_Halep) December 8, 2021