Simona Halep a făcut marele anunț. A spus-o chiar în timpul US Open

Turneul de GrandSlam, US Open este în plină desfășurare, dar pe tabloul principal numele Simonei Halep nu se regăsește, asta după ce sportiva româncă anunța că nu va participa, datorită actualei situații de criză, și în urma condițiilor draconice impuse de organizatorii turneului american.

Simona Halep a decis să nu participe la Turneul de Grand Slam, US Open, din America, unde ar fi trebuit să joace, dar fanii sportivei mai au o șansă să o vadă jucând în acest an competițional, la Roland Garros, și va putea să-și revendice din nou titlul de campioană, așa cum a făcut-o în 2018, acesta fiind primul trofeu de Grand Slam.

”M-am uitat doar în prima zi la meciuri. Mă simt ciudat să nu fiu la US Open, dar cred că a fost o decizie bună. Nu am niciun regret că nu m-am dus. Sper să nu fie atât de greu cum se presupune că e la US Open”, a spus Simona Halep pentru TVR.