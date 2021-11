Simona Halep a dezvăluit tot în fața austriecilor. Ce poate să facă toată noaptea

Simona Halep a dezvăluit tot în fața austriecilor. Fostul lider mondial debutează astăzi în turneul de la Linz, Austria. Halep o va întâlni pe Aliaksandra Sasnovich (88 WTA). Românca a pierdut în fața bielorusei precedenta întâlnire, ce a avut loc la Indian Wells. Primită cu mare fast de austricei, Simona Halep a dezvăluit, într-un interviu, mai multe detalii neștiute despre viața sa personală.

Simona Halep este, alături de Emma Răducanu, marea vedetă ce participă la turneul de la Linz. Organizatorii turneului austriac au primit-o cu mare fast pe ocupanta locului 22 mondial. Simona Halep n-a mai fost prezentă aici din 2012. Ea a ajuns în orașul austriac după o călătorie cu trenul și nu cu avionul, așa cum obișnuiește. Soția lui Toni Iuruc a mărturisit, înainte de participarea la ultima sa competiție a anului că tot ce-și dorește e să joace măcar la fel de bine ca la Transylvania Open, desfășurat la Cluj.

Da, sunt OK! M-am recuperat, n-a fost o accidentare, a fost doar un blocaj, cum am mai avut. Normal, în câteva zile îmi trece. Sunt bine acum! Vreau meciuri și sper să câștig câteva ca să îmi pot intra din nou în ritm. Îmi doresc să joc bine, la fel ca la Cluj, și să mă bucur! Până la urmă e ultimul turneu din acest an și nu am nicio așteptare majoră”, a declarat Halep, înainte de plecarea spre Linz.

Simona Halep s-a confesat austriecilor într-un interviu realizat de fosta jucătoare austriacă Barbara Schett, amfitrioana și ambasadoarea turneului de la Linz. Într-un dialog ce s-a dorit „fără tenis”, Simona Halep a recunoscut că ar fi studiat matematica, dacă n-ar fi ajuns să joace tenis, dar și că îi e teamă să zboare cu avionul, chiar dacă face asta foarte des.

Dacă nu aș fi jucat tenis, aș fi studiat, probabil, matematica. Dar nu am idee, pentru că am început să joc tenis prea devreme, la 4 ani și jumătate. Nu am avut de ales, nu știu ce aș fi făcut.

Ea a mai dezvăluit că îi place să-și scrie gândurile într-un jurnal și că în casa ei totul e curat și ordonat Halep a mai spus că nici ea, nici soțul ei, Toni Iuruc, nu știu să gătească, motiv pentru care mănâncă des la restaurant.

În legătură cu viața personală, ea a mai precizat că și-ar dori trei copii, deși probabil va fi timp doar pentru doi. Dar și că ar putea dansa toată noaptea, așa cum a făcut, de altfel, la petrecerea de după cununia civilă, din septembrie.

Simona Halep va juca astăzi, nu înainte de ora 17.00, contra bielorusei Aliaksandra Sasnovich (88 WTA). După aceea, va urma meciul Emme Răducanu contra chinezoaicei Xinyu Wang.

”I would love to have three kids.”

