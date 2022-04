Simona Halep a dat lovitura! Fostul lider mondial este în plină recuperare după accidentarea la coapsa stângă care a împiedicat-o să ia startul în turneul de la Miami. Românca începuse o colaborare cu antrenorul Morgan Bourbon, de la Academia Mouratoglou, care a însoțit-o în competițiile din SUA. Acum, Simona Halep a schimbat din nou tehnicianul, acesta fiind un nume faimos în tenisul mondial.

Simona Halep a dat lovitura! Jucătoarea din Constanța a renunțat, după Australian Open, la antrenorii români Adrian Marcu și Daniel Dobre. După o perioadă în care s-a pregătit singură, ea a început o colaborare cu francezul Morgan Bourbon (29 de ani), de la Academia Mouratoglou, din Franța, locul unde românca s-a și pregătit înainte de turneele de la Indian Wells și Miami.

A fost o săptămână grozavă. Atmosfera e foarte plăcută. Am luat de acolo ce aveam nevoie. În plus, era și aproape de acasă. Cu Morgan lucrez de o săptămână. E de treabă, știe tenis, dar nu pot spune mai multe. Încerc să-l cunosc mai bine”, a declarat Simona Halep înaintea competițiilor din SUA.

Simona Halep s-a accidentat la coapsa stângă și n-a mai putut lua startul în turneul de la Miami. Ea a decis să urmeze programul de recuperare tot la Academia Mouratoglou, loc ce pare că i-a devenit o a doua casă. Joi, chiar faimosul antrenor Patrick Mouratoglou, proprietarul Academiei, a dat vestea cea mare într-o postare făcută pe Twitter. El va deveni noul antrenor al româncei, cel puțin pentru o perioadă.

Simona a venit la Academia Mouratoglou înainte de Indian Wells, pentru câteva sesiuni de antrenamente. Am asistat la câteva antrenamente de-ale sale, am urmărit-o pregătindu-se.

„Astăzi îmi încep un nou capitol în cariera mea de antrenor. Am devenit noul antrenor al Simonei Halep, în regim full time. În ultimele opt luni, mi-am dat seama cât de mult mi-a lipsit antrenoratul. E pasiunea vieții mele și încă simt că mai am multe de oferit.

Simona Halep a reacționat, la rândul său, cu o postare pe Instagram: „Sunt încântată să încep acest nou capitol. Hai să ne punem pe treabă, Patrick Mouratoglou!”. Antrenorul francez de 51 de ani este cunoscut prin faptul că o pregătește pe Serena Williams din 2012. De-a lungul timpului, el a mai colaborat cu jucători și jucătoare precum Marcos Baghdatis, Grigor Dimitrov, Stefanos Tsitsipas, Julia Vakulenko, Anastasia Pavlyuchenkova și Yanina Wickmayer.

I am now the full-time coach of @Simona_Halep. pic.twitter.com/MRlkmeJyhw

— Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) April 7, 2022