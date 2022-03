Simona Halep a debutat în forță la turneul de la Indian Wells, unde a învins-o, în turul 2, pe tenismena Ekaterina Alexandrova, ocupanta locului 52 în clasamentul WTA, cu scorul de 6-2, 4-6, 6-2. Sportiva originară din Constanța a vorbit și despre noul ei antrenor.

Simona Halep este bucuroasă pentru că a trecut de jucătoarea Ekaterina Alexandrova, în turul 2 al turneului american de la Indian Wells.

Fostul lider mondial al tenisului feminin a vorbit despre noul său antrenor, francezul Morgan Bourbon, în vârstă de 29 ani. Sportiva susține că a fost sfătuită de Darren Cahill, fostul ei antrenor, să se îndrepte către Academia Mouratoglou din Biot.

În prezent, Simona Halep este antrenată de tânărul Morgan Bourbon, un francez de numai 29 de ani, primul instructor al sportivei care este mai tânăr decât ea.

„Am fost la Academia Mouratoglou înainte să vin aici, am un antrenor și un sparring partener cu mine. Darren m-a împins să merg acolo, îl respectă mult pe Patrick Mouratoglou și mi-a zis că ar fi cea mai bună alegere cu mine.

A fost o săptămână grozavă. Atmosfera e foarte plăcută. Am luat de acolo ce aveam nevoie. În plus, era și aproape de acasă. Cu Morgan lucrez de o săptămână. E de treabă, știe tenis, dar nu pot spune mai multe. Încerc să-l cunosc mai bine.

Vorbim mult, pentru că încă nu ne știm. Eu am o rutină pe care vreau s-o păstrez, iar el s-a adaptat. Eu îl ascult când era ceva de spus. Nu am avut niciodată un antrenor mai nervos decât mine. E prima dată (n.r. râde).

Îmi place să lucrezi cu antrenor mai în vârstă pentru că au mai multă experiență, dar acum e ceva nou și interesant. Vom vedea ce va fi.