Simona Halep a aflat cu cine va juca în primul tur de la US Open 2022. Pe cine vor înfrunta celelalte sportive din România. Tabloul complet după tragerea la sorţi

Simona Halep va avea un meci de „încălzire” în prima partidă de pe tabloul principal de la US Open 2022. Organizatorii au anunțat că jucătoarea aflată pe locul 7 WTA va înfrunta o sportivă venită din calificări.

Halep și-a aflat și traseul virtual până la finalul competiției. În turul secund, campioana noastră, cap de serie numărul 7 la US Open 2022, ar urma să joace cu învingătoarea meciului dintre Magdalena Frech și Rebecca Marino. În turul 3 ar putea da peste Jill Teichamnn. Din optimi încep duelurile dificile. Aici o va înfrunta pe jucătoarea care va triumfa în duelul dintre Gauff sau Keys.

În sferturi, Simona Halep ar urma să dea peste Maria Sakkari, Caroline Garcia sau Beatriz Haddad Maia, sportiva de care a trecut, fără emoții, în finala de la Toronto. În semifinale ar putea da peste Kontaveit sau Jabeur, iar în finală peste Swiatek, Pegula, Badosa sau Sabalenka.

„A trebuit să mă retrag la Cincinnati, n-am mai avut nimic de făcut și am preferat să vin mai devreme la New York, să mă bucur câteva zile de timpul petrecut în oraș. Sunt foarte bine acum din punct de vedere fizic, m-am recuperat!

Am fost foarte obosită, pentru că am jucat meciuri dure la Toronto, în special ultimele două. Apoi m-am chinuit în primul tur (n.r. – la Cincinnati), am avut o mică accidentare și nu am vrut să risc agravarea ei.

Pur și simplu m-am oprit. Atunci când iau o decizie mă gândesc la sănătatea mea”, a declarat Simona Halep la ESPN, înaintea turneului de la US Open, unde românca va fi favorită numărul 7.