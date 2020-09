Simona Gherghe rupe tăcerea! De ce a plecat de la Acces Direct, de fapt. Care e adevărul

A fost surprinzător momentul când Simona Gherghe a decis să părăsească ”Acces Direct”, emisiune care a consacrat-o și viceversa, apoi să nu mai auzim vreo veste de la ea vreme de mai bine de un an. După o perioadă de liniște și când, probabil, puțini se mai așteptau să audă vești despre o posibilă întoarcere pe micile ecrane, prezentatoarea TV a anunțat că revine pe baricare, dar din ipostaza de moderatoare a emisiunii ”Mireasă”. Aceasta și-a justificat pauza, însă, pe de altă parte, unii încă mai au semne de întrebare în ceea ce privește revenirea ei, dar nu l-a formatul inițial. Cu lămuriri a venit chiar ea, într-un interviu pentru revista OK!

Simona Gherghe, motivele plecării de la Acces Direct

După 9 ani de Acces Direct, Simona Gherghe a ales să se reorienteze. A venit vremea să încerce un format nou, cel de reality-show, a spus prezentatoarea TV. Reîntoarcerea ei pe sticlă a fost cu atât mai așteptată cu cât vedeta a fost în ultima perioadă de partea celalaltă a ecranelor, iar imaginea ei nu a mai fost văzută niciodată într-o emisiune matrimonială.

Un alt factor de surprindere l-a reprezentat faptul că pare că a făcut schimb de show-uri cu vedeta care i-a ocupat locul la ”Acces Direct” după plecarea sa, Mirela Vaida, cea din urmă fiind consacrată pentru genul de format adoptat acum de Simona Gherghe. Pură conincidență, însă. Dar nu la fel a fost și cu alegerea ieșencei de a se întoarce în televiziune.

„Obosisem/ Am cântărit bine propunerea și am acceptat-o”

„Obosisem la Acces Direct. E un format foarte solicitant şi atunci am simţit că am dat tot ce se putea în povestea aia. Şi nu-mi place să fac lucrurile cu jumătăţi de măsură, iar în momentul în care l-am născut pe Vlad am avut o întâlnire cu conducerea şi le-am explicat că asta a fost, atât am putut să duc.

Ei m-au înţeles şi mi-au lăsat acest respiro şi în momentul în care am simţit că sunt pregătită să mă întorc, mi-au făcut această ofertă de a reveni în platou la Mireasa. Am cântărit bine propunerea şi am acceptat-o.

Nu cred că se aşteptau puţini să mă întorc, pentru că asta este profesia mea, asta ştiu eu să fac cel mai bine şi cel mai bine mă simt într-un platou de televiziune, vorbind cu oamenii. Dar această propunere a venit întrun moment în care i-am crescut pe cei mici încât să fie pe picioarele lor, la propriu, adică a venit într-un moment prielnic”, a povestit prezentatoarea TV.