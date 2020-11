Simbolul șarpelui în spirală. Ce este, de fapt, și ce legătură sacră are cu libidoul tău

Mulți oameni cred în simboluri, coincidențe, lucruri pe care universul le pune în cale tocmai pentru a le oferi bucăți dintr-un puzzle pe care au să-l facă în viitorul apropiat. Ce reprezintă șarpele în spirală și care e legătura dintre el și libidoul?

Însemnătate pentru șarpele în spirală. Legătura dintre el și libidoul tău

Șarpele este un simbol extrem de puternic în toate culturile, reprezentând unul din cele mai complexe și ramificate cunoștințe despre viață, cele mai mari adevăruri pe care însăși filosofii le-au discutat aspru de-a lungul timpului – viața și moartea/ sacru și porfan/materie și spirit. Acesta reprezintă începutul și sfârșitul și este expresia tuturor latentelor, mereu imprevizibil, inteligent, strategic și cu o capacitate de metamorfoză. Raportat în condiția umană, șarpele ca simbol indică zona obscură a ființei. Psihanaliștii susțin că reprezintă zona în care o persoană își află rădăcinile, sufletul și libidoul. O afirmație de genul acesteia are acoperire și în mitologie – șarpele încolăcit.

„«sarpele incolacit », de la baza coloanei vertebrale (corespunzand « osului sacru »), acolo unde energia primordiala este prezenta sub forma unei spirale, cu trei bucle si jumatate. Cand sarpele Kundalini se trezeste, « suiera si se intareste si atunci are loc ascensiunea chakrelor, astfel urca libidoul, reinnoita manifestare a vietii » (Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dictionarul de simboluri). Nu intamplator, in limba araba, cuvintele care denumesc viata si sarpele sunt aproape identice – el-hayyah si el-hayat – El-Hay (partea comuna a celor doi termeni) fiind nume de zeu, insemnand « Cel de Viata Datator »”, tantrism, Kundalini.

Ce reprezintă în mitologia greacă?

La egipteni, Urobus reprezenta șarpele sau dragonul încolăcit care își înghite coada și sugerează existența ciclică a naturii. Acesta se regăsește inclusiv pe piramide sau in texte foarte vechi, gravat pe coloane sau pe sarcofage. În arta chinezească există încă din mileniul al V-lea în.Hr. și întruchipează unitatea dintre principiul masculin și principiul feminin, dintre noapte și zi, rău sau bine. O legendă spune că Dionysos, unul zeii cunoscuți grecești, a fost conceput după ce tatăl lui s-a transformat în șarpe. Pe plan simbolic înseamnă o recunoaștere implicită a faptului că înainte de spirit există necesitatea de a se întoarce la materie. Șarpele e un simbol polivalent și de aceea e considera în numeroase mitologii drept „stăpân al femeilor”.

„In mitul biblic, sarpele este cel care il face pe Adam (sau pe Eva, mai degraba) sa creada ca « pomul mortii » ar fi « pomul vietii », muscand din « fructul oprit ». Intr-un astfel de context, sarpele isi pierde atributele benefice, devenind, exclusiv, un simbol al pacatului, al trufiei, al vicleniei. Cu toate acestea, exista, in textele sacre ale crestinismului, si o valorizare pozitiva a imaginii sarpelui (in Numeenii), atunci cand se povesteste ca, dupa ce Dumnezeu a trimis asupra « fiilor lui Israel », multime de serpi veninosi, pentru a-i pedepsi, tot Dumnezeu l-a chemat pe Moise si i-a poruncit, pentru a salva « poporul ales », sa faca un « sarpe de arama » si toti cei care, muscati de serpii veninosi, se vor uita la cel de arama, vor trai”, arată deștepți.ro.