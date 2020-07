Cum a ajuns, de fapt, o moașă din România un simbol în Marea Britanie. Cine este românca aplaudată zilnic de milioane de oameni

În această perioadă grea, în care veștile rele sunt din ce în ce mai numeroase, mai primim de peste hotare și vești bune care ne fac să ne mândrim că românii plecați la muncă în afara granițelor ajung să le fie recunoscut meritul, indiferent de ce domeniu am discuta, dar cu atât mai mult acum, în domeniul medical.

În această perioadă celebrul sistem medical britanic, NHS, împlinește 72 de ani de existență, și, ca de fiecare dată, au încercat să marcheze acest moment printr-o campanie la nivel național și ca imagine au ales o moașă româncă. Astfel femeia a devenit una dintre imaginile Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie.

Moașa româncă Claudia Anghel este una dintre cele 12 cadre medicale selectate pentru a apărea pe afișele care marchează 72 de ani de la înființarea Serviciul Național de Sănătate (NHS) din Marea Britanie. Fotografia ei, realizată de apreciatul fotograf Rankin, cunoscut pentru portretele sale cu Roling Stones și Queen, apare acum pe panouri publicitare din toată Marea Britanie, inclusiv pe ecranul mare din Piccadilly Circus din Londra.

„Când eram în România, am știut întotdeauna că vreau o carieră care să facă diferența. A fost sfatul tatălui meu, care este eroul meu absolut, care m-a încurajat să fiu moașă, și mă bucur atât de mult. Consider că dragostea mea pentru job continuă să crească în fiecare zi. Tata a murit brusc anul trecut, dar știu cât de mândru a fost că sunt moașă NHS, mai ales când a văzut cât de mulți oameni mă apreciau. Când mă întorc în România sau am câteva zile libere, îmi lipsește cu adevărat și abia aștept să revin la muncă. ”, spune Claudia Anghel