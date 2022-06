Silviu Prigoană își pregătește revenirea în politică. Vrea să legalizeze prostituția: „Batem pasul pe loc de ani buni” (exclusiv)

Unul din cei mai cunoscuți oameni de afaceri, cu investiții în media românească în trecut, este bineînțeles Silviu Prigoană. După o perioadă în care a stat în fara spectrului politic, decide să intre în politică, în rândurile PDL, de unde în 2010 demisionează. Ulterior a candidat ca membru, tot al aceluiași partid, pentru funcția de primar general, în 2012. De atunci și până astăzi, în afară de scandalurile de divorț cu Adriana Bahmuțeanu, Silviu Prigoană a renunțat la politică. Asta până de curând. Într-un interviu în exclusivitate pentru Impact.ro, omul de afaceri a anunțat că se gândește serios să revină, și nu oricum.

După o lungă perioadă în care și-a văzut de afaceri și de copii, celebrul afacerist Silviu Prigoană se gândește serios să revină în prim-planul politicii românești. Conform celor declarate, ideea i-ar fi venit după ce mai multe proiecte de lege bat pasul pe loc.

„Ideea asta mi-a încolțit în minte cu ceva vreme în urmă. Am zis să mă mai gândesc la ea, să o pun la dospit, cum se zice. Dar cred din ce în ce mai mult că îi voi da curs. Sunt cel puțin două legi pe care am de gând să le modific.

Întrebat dacă s-a gândit și la un partid anume, aducându-se în discuție chiar PSD, Silviu Prigoană, fără să stea prea mult pe gânduri, declară că „Nu văd niciun fel de problemă să fac asta”.

„Nu văd niciun fel de problemă să fac asta, dacă vom ajunge ambele părți la concluzia că e benefic. În fond, am fost pionier și utecist la viața mea.

Mi-am făcut și stagiul militar ca la carte. Ca atare nu am cum să mă dezic de trecutul meu.

Am dăruit destule țării, de ce nu ar fi iar timpul să fac ceea ce am mai făcut în viața mea. Consider că primul meu mandat nu a fost deloc o greșeală!”, mai spune Silviu Prigoană.