Silvana Rîciu este însărcinată în cinci luni. Ce se întâmplă acum între ea și noul soț

Silvana Rîciu va avea o fetiță. Artista și soțul sunt în culmea fericirii că peste aproximativ patru luni vor deveni părinți. Cântăreața de muzică populară a preferat să țină la secret sarcina. Frumosul cuplu a ales deja numele fetiței lor.

Silvana Rîciu este gravidă în cinci luni. Cum se împacă cu noul soț

Silvana Rîciu și soțul său, Nicușor Ioniță, sunt în culmea fericirii, scrie ciao.ro. Aceștia vor deveni părinți peste aproximativ patru luni. Silvana Râciu va deveni mamă pentru a treia oară. Cântăreața mai are doi copii dintr-o căsătorie anterioară.

„Copiii erau la școală în ziua în care ne-am convins noi că sunt însărcinată. Când au venit acasă am făcut consiliu de familie pentru a le da vestea cea mare. Luca a început să plângă de emoție și fericire, Andrada a fost și ea foarte, foarte încântată. Copiii mei de ani buni își doreau un bebe, iar acum că îl vor avea în sfârșit, sunt foarte fericiți și nerăbdători. Vom avea fetiță.

Cum o va chema pe micuță

Se va numi Anastasia Maria. Aveam nume pregatite dinainte de a rămâne însărcinată. Stabilisem împreună cu soțul meu cum se va numi bebe, dacă va fi fetiță sau băiețel. Am început amenajările nu numai pentru camera în care va sta bebelușul împreună cu noi, ci facem amenajări în tot apartamentul unde ne vom muta în vara aceasta până să se nască bebe.

Aveam nevoie de o locuință mai spațioasă, unde să locuim toți patru, plus bebe. Nu, nu am ieșit din casă, nici eu, nici copiii. S-a ocupat Nicușor de toate. Dar mie mi-a prins bine această perioadă, pentru că oricum am stat mai mult în pat ș,i fiindu-mi rău, nu puteam ieși din casă, nici dacă voiam. Perioada de izolare a coincis cu cea mai grea parte a sarcinii mele”, a declarat Silvana Rîciu.

Silvana și Nicușor Ioniță s-au căsătorit anul trecut

Silvana Rîciu s-a căsătorit cu artistul Nicușor Ioniță în toamna lui 2019. Cei doi au avut parte de o ceremonie religioasă discretă, la Mănăstirea Dervent. Cununia civilă și petrecerea au avut loc la un local de pe malul Lacului Cernica. Silvana Râciu mai are doi copii din fosta căsnicie, pe Luca și Andrada.