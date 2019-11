Și-au pus fetița în pătuț să doarmă, dar a doua zi au înlemnit. Cum au găsit-o pe micuță

Fericită și sănătoasă la culcare, o fetiță de 10 luni a fost pusă în pățut să doarmă de către părinții ei, iar a doua zi simpla acțiune s-a transformat în coșmarul vieții lor. De atunci, nimic nu a mai fost la fel. Cum a fost găsită micuța?

Primose Karshe, de 10 luni, din Blaengwynfi, Neath Port Talbort, Țara Galilor, se juca cu frații ei mai mari înainte de a merge la culcare în ziua de 18 noiembrie, numai ca părintele său să o găsească fără suflare în dimineața celei de-a doua zi. Părinții ei știau că Primose este un copil sănătos, tocmai de aceea, seara, când luna se ducea la culcare, nu existau griji.

În seara de 18 noiembrie, Primose s-a jucat cu frații ei, la fel ca în oricare altă seară. Mai apoi, fetița a fost pusă la culcare de către părinții ei, Daniel Karshe și Rebecca Price. La ora 3 dimineața, tatăl a găsit-o dormind. Abia când mama, de 30 de ani, a mers să o trezească, la ora 8:30, pentru micul dejun, a realizat că ceva nu este în regulă, a relatat Wales Online, citat de mirror.co.uk.

„La 8:30, se făcea micul dejun și mi-a spus să mă duc să o trezesc pe Primose”, a spus femeia.

”Îi plăcea să doarmă. Nu s-ar fi trezit dacă nu ai fi trezit-o. M-am dus să încerc și s-o trezesc așa cum aș face în mod normal. Am intrat acolo și am gâdilat-o. În acest moment, suntem amorțiți și șocați”, a completat aceasta.