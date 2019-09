Gabriela Cristea a ajuns de urgență la spital cu fetița cea mică! Ce boală i-au descoperit doctorii

Gabriela Cristea a trecut prin clipe de groază! Fosta prezentatoare de televiziune a ajuns de urgență la spital din cauza stării de sănătate a mezinei familiei Clonda. Ce s-a întâmplat cu micuța Thea Iris și care a fost mesajul soției lui Tavi Clonda către prietenii din online?

Iris, mezina familiei Clonda, a acuzat stări de rău în cursul zilei de marți. Gabriela și Tavi nu au așteptat ca lucrurile să evolueze, așa că au dat fuga la urgențe. Fosta prezentatoare de televiziune are o comunitatea foarte strânsă în online, astfel că fanii săi sunt cei care primesc pentru prima dată veștile noi din viața brunetei. După consultație amănunțită, medicii au anunțat-o pe mămică de unde vin problemele și de ce suferă micuța.

„Trezit ieri dimineaţă cu chef de joacă, aniversat 6 luni, brusc febră pe la prânz, scaun moale, plecat la medic şi pe drum regurgitat în maşină, internat urgent, tratament, noapte albă, febră mare dimineaţa la 5:00 şi azi o luăm de la capăt. Thea Iris Selena are gastro enterocolită!” Gabriela Cristea

Din păcate, micuța Iris i-a oferit mamei ei un apisod asemănător și plin de emoții și cu o zi înainte de botezul său. Micuța se pare că înghițise apă din mare și a făcut enterocolită. După ce Gabi și Tavi au ajuns la medic au reușit să se liniștească și să se gândească la ce mai este de făcut.

„A făcut o enterocolită, am fost ieri cu ea la doamna doctor şi e ok… În sensul cât poate să fie de ok. Azi trebuia să dăm analizele, dar nu am avut de la ce, n-a făcut ce trebuia”

