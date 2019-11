Are doar 16 ani, dar a devenit erou! Cum a reușit adolescentul să salveze o fetiță din ghearele unui pedofil

Un adolescent de doar 16 ani a devenit erou, după ce a reușit să smulgă din mâinile unui pedofil o fată de nouă ani. Cum s-a petrecut totul și cine l-a ajutat să o salveze pe micuță?

Un adolescent de 16 ani a devenit erou, după ce a reușit să salveze o fetiță de 9 ani din ghearele unui pedofil pe care urma să o răpească. Micuța a țipat disperată pentru ajutor, moment în care a fost auzită de tânăr. Este vorba despre Vyacheslav Doroshenko, care a reușit să se adune, să gândească rapid și să intervină imediat atunci când a văzut că fetița este în mare pericol, conform dailymail.co.uk. Acesta se plimba prin zăpadă, după antrenamentul său la baschet, când a auzit țipetele fetei și a văzut un bărbat care avea în jur de 50 de ani care încerca să apuce o fată și să o urce în autovehiculul lui. Imaginile video surprinse pe camerele de luat vederi arată momentul înfiorător în care atacatorul acționează în plină stradă.

„Am depășit calea ferată și am auzit-o pe fată țipând. Atunci am văzut-o cum un bărbat o forța să intre în mașina lui. M-am întors repede din drum, am alergat spre o persoană adultă, i-am spus ce s-a întâmplat și apoi am fugit înapoi spre mașina răpitorului”

Vyacheslav Doroshenko