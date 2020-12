Și-a pus gheață pe față, zi de zi, timp de o lună. Efectele de după sunt miraculoase!

Ce s-a întâmplat după ce și-a pus gheață pe față preț de o lună? A repetat acest lucru zi de zi. Efectele sunt cu adevărat miraculoase pentru unele tipuri de ten. Ce a observat femeia care a făcut acest experiment?

Experiment: și-a pus gheață pe față zilnic preț de o lună

Femeile încearcă fel și fel de tratamente pentru a-și menține tenul tânăr. Unul din trucurile știute încă de zeci de ani încoace este acela cu gheață. Femeile de odinioară își masau tenul cu cuburi de gheață pentru a strange pielea și a stimula circulația sângelui de la nivelul feței. De asemenea, același obicei trebuie să-l extinzi și când vine vorba de gâtul, pentru că în special pielea gâtului trătează vârsta la femei, dar și cea de pe mâini.

După ce folosești gheața prin mișcări circulare pe toată suprafața tenului, șterge ușor și repetă mișcarea după demachiere și seara. De asemenea, după acest procedeu e bine să îți aplici o mască hidratantă sau de care are nevoie tenul tău. Pentru unul gras nu este recomandată o cremă care să-l umple și mai tare. Printre efecte se mai numără și: prevenția ridurilor, efect de lifting facial, reducerea petelor, te scapă de acnee, tonifică tenul ți este o bază bună pentru machiaj și îl face să dureze mai mult. Poți să își faci cuburi înghețate cu alte ingrediente precum: zeama de lamaie, suc de castraveti, ceai verde, ceai de musetel, vin rosu, pepene rosu, pepene galben, mar, apa de trandafiri.

Află mai multe despre beneficiile acestui obicei AICI!

Restricții pentru acest tratament

„-Nu pune imediat pe fata cuburile de gheata cum le scoti din congelator; este necesar sa astepti cateva secunde pana se topesc putin si nu mai sunt atat de reci ca sa eviti spargerea vaselor de sange; nu este tocmai placut sa ai pe fata capilare sparte gen panza de paianjen si nu va fi deloc usor sa le tratezi singura acasa, intrucat vei avea nevoie de interventii cu laser

-Nu tine cuburile de gheata pe piele mai mult de 3 minute; consider ca 1-2 minute pentru fiecare zona a fetei sunt de ajuns

-Incearca sa folosesti cuburile de gheata pe zonele de piele fara a le tine in materialul textil ca sa stimulezi mai bine sangele

-Daca te inteapa pielea de la gheata sau simti ca nu-ti mai poti misca fata este bine sa alternezi miscarile, mai faci cate o pauza sau te opresti; este normal ca tenul sa nu fie obisnuit cu un astfel de tratament, dar dupa cateva utilizari nu vei mai simti disconfort

-Daca totusi nu suporti deloc ceva rece pe fata, dar vrei neparat sa te tii de acest traament facial minunat, singura solutie este sa folosesti cuburile intr-o panza sau un material fin; in acest mod, vei mai atenua din raceala”, arată deitetik.ro