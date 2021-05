Și-a frecat cada cu bicarbonat de sodiu și ulei de cocos. Ce a observat în doar 15 minute a uluit-o total, ce truc genial și ieftin

Un truc util pentru curățenie are doar două ingrediente pe care majoritatea le avem în casă. În doar 15 minute poți să ai o cadă impresionant de curată doar amestecând bicarbonat de sodiu și ulei de cocos. Ce a observat cel care a făcut acest experiment?

Truc ieftin și simplu: curăță cada cu bircarbonat de sodiu și ulei de cocos

Uleiul de cocos este deodorizant. Acesta conține grăsimi saturate care nu sunt deloc nocive. Conform unor studii realizate în Pacific, oamenii de acolo își iau între 30 și 60% din calorii din acest tip de ulei.

Mai mult decât atât, rata de îmbolnăvire în privința bolilor cardiovasculare sau Alzheimer e foarte mică. În combinație cu bicarbonatul de sodiu este magnific pentru că îți poate scoate petele de pe diverse suprafețe fără să le rănească.

Este perfectă această combinație pentru: curățarea mobilei din casă, curățarea/întreținerea obiectelor din piele, dar în special în curățarea obiectelor din baie. Trebuie doar să amesteci cele două ingrediente și să lași totul să acționeze preț de 10-15 minute, apoi șterge cu o lavetă uscată și o să vezi că va părea totul nou-nouț.

Utilizare în cosmetică al uleiului de cocos

Cum să-l folosești?

Toată lumea știe beneficiul suprem pe care îl aduce uleiul de cocos părului, dar există în realitate cu mult mai multe opțiuni atunci când vine vorba de utilizarea sa în cosmetică. Acesta hidratează extrem de bine pielea, buzele și mâinile, motiv pentru care este recomandat să fie folosit după duș.

De asemenea, dacă vrei să-ți decolorezi părul și nu vrei să apelezi la produse din comerț care îți distrug textura firului de păr, amestecă uleiul de cocos cu scorțișoară și șamponul pe care îl folosești de regulă.

Întinde totul pe păr și lasă masca preț de câteva ore bune în cap, minimum 3, ulterior spală-te normal. Repetă procesul și peste câteva „ședințe” vei vedea cum vopseaua iese din părul tău și devine din ce în ce mai apropiat de nuanța ta naturală.

Alte sugestii

-aplicat pe piele ca atare, sau inclus in compozitii cosmetice in concentratie de 5-90%;

-se pot pune cateva picaturi in apa de baie, iar pielea va arata tanara si supla. Este recomandat pentru orice varsta si pentru toate tipurile de piele;

-aplicat dupa dus sau baie, uleiul formeaza un strat protector – izoleaza in piele umiditatea;

-inainte de samponare aplicati cateva picaturi pe scalp si masati timp de cateva minute;

-ca masca de par dupa spalarea parului, se aplica o cantitate suficienta care sa actioneze pe timpul noptii sub un prosop care acopera tot capul si parul. Spalati parul dimineata.

-il puteti folosi si in combinatii cu alte uleiuri sau extracte naturale pentru tratamente specifice: ulei de ricin si altele.

-aplicat in mod regulat, uleiul de cocos amelioreaza simptomele eczemelor. Ajuta de asemenea in infectii fungice ale mainilor si picioarelor.

-ca deodorant impreuna cu un ulei esential adecvat pentru cei cu transpiratia acida, prin aplicare sub brat a catorva picaturi, sau cu recipient tip deo-roll, fara sa blocheze porii;

-ca atare sau amestecat cu alte ingrediente cosmetice, protejeaza parul si pielea de la uscare precum si de efectele nocive ale razelor solare;

-buzele uscate si crapate pot fi remediate prin aplicarea catorva picaturi de ulei de cosos pur, sau amestecat de exemplu cu propolis;

-pentru pielea intarita (coate, genunchi, calcaie uscate) se aplica prin frecare;

-masajul cu ulei de cocos ajuta la relaxare, indepartand stresul.