Și-a făcut părinții să plângă de Crăciun: gestul costisitor pe care nu-l vor uita niciodată

Perioada Crăciunului este una încărcată de cadouri, iar unele au o valoare sentimentală mai mare decât altele, după cum și-au dat seama părinții unui tânăr de doar 21 de ani.

În funcție de posibilități, s-ar putea să fii mai mult sau mai puțin generos în cazul cadourilor de Crăciun. Cu gestul său incredibil, un tânăr sportiv și-a făcut părinții să plângă în hohote, oferindu-le doar o scrisoare. În cele câteva rânduri scrise, le-a atras atenția asupra faptului că le-a plătit creditul ipotecar integral pentru casa în care a crescut. Din acel moment, casa copilăriei sale nu mai era a băncii, ci a părinților săi.

Aceasta este povestea lui Pavin Smith, un tânăr american pasionat de baseball, care a decis să le achite ipoteca părinților, ca să le mulțumească pentru dragostea și suportul moral pe care i l-au arătat pe parcursul vieții sale. Gestul devenit viral este cu atât mai impresionant, având în vedere că a fost făcut din banii primiți pe primul său contract.

În scrisoarea înmânată părinților a scris doar câteva rânduri, însoțite de o poezie, Casă și Dragoste de Robert William Service, din 1912. ”Vă mulțumesc pentru că m-ați crescut într-o casă grozavă plină de dragoste. Datorită tuturor sacrificiilor pe care le-ați făcut pentru a mă aduce unde sunt, vrea ca această casă a familiei noastre să fie a voastră.”, a scris tânărul de 21 de ani. Având în vedere cât de mare este presiunea unui astfel de credit pe parcursul mai multor decenii, reacția părinților nu este deloc exagerată. Probabil că și tu ai plânge în loc lor, dacă cineva ți-ai oferi o casă, mai ales dacă este vorba de copilul pe care l-ai crescut.

Thank you for everything you have done for me! This doesn’t make up for any of it. Love you both so much. Our home is finally all YOURS. Merry Christmas! pic.twitter.com/h9wog2HfHv

— Pavin Smith (@PavinSmith) December 25, 2017