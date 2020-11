Și-a dat soția în judecată că i-a făcut copii urâți, iar o tânără părinții pentru că nu e frumoasă. Cum arată oamenii care au pornit cele mai bizare procese

În categoria motivelor șocante pe care le-au auzit judecătorii în viața lor se află și imaginea unor persoane apropiate care nu era în stantardele altora. Un bărbat și-a dat soția în judecată pentru că i-a făcut copii urâți, iar o tânără a ajuns în fața magistraților cu o problemă…aparte – părinții ei nu au făcut-o frumoasă.

Motive șocante auzit de judecători

Situațiile delicate și totodată amuzante își fac loc și în instituția care a auzit povești grele de viață, unde magistrații sunt nevoiți să cântărească fiecare cuvânt. Un exemplu bun care i-a făcut să surâdă până și pe cei mai tensionați oameni a fost cel al unui bărbat care și-a dat în judecată soția după ce și-a văzut copii crescând. Povestea lui i-a făcut pe cei mai mulți dintre masculi să fie atenți la alegerea lor atunci când își întemeiază o familie cu o femeie a cărui trecut nu-l cunosc în detaliu. Mai exact, individul a apelat la instanță sub motivul că a fost înșelat de frumusețea soției care e făcută cu ajutorul medicilor esteticieni. Acesta a făcut trei copii cu femeia, iar toți semănau cu ea. Deși pare desprins dintr-un film de comedie, nu e vorba despre un scenariu, ci de un caz real.

Culmea culmilor a fost faptul că însuși nemulțumitul a câștigat procesul împotriva „frumuseții” soției sale. Noua imagine a femeii i-a adus tatălui copiilor săi suma de 120.000 de dolari daune morale. Jian a povestit totul magistraților și a susținut că fiica lui e atât de urâtă încât abia poate să o privească, crezând inițial că nu este a lui. Problemele lor în cuplu au început după ce partenera lui a născut-o pe micuță, cel de-al doilea copil al familiei. Cu toate astea, cei doi au mai dat naștere celui de-al cincilea membru al familiei, un alt băiețel, mai apoi bărbatul nu a mai rezistat și și-a dus povestea în fața judecătorilor.

„Fiica noastră era îngrozitor de urâtă”

„M-am casatorit cu ea din dragoste, dar imediat ce a nascut-o pe fiica noastra, am inceput sa avem probleme in cuplu. Fiica noastra era incredibil de urata si eram ingrozit de fiecare data cand ma uitam la ea”

Jian Feng (Sursa: Irish Times)

Soția i-a mărtursit ulterior că și-a făcut mai multe intervenții estetice înainte de căsătorie. Bărbatul i-a cunoscut doar această față, iar trecutul acesteia a rămas neștiut pentru el. Femeia ar fi plătit în jur de 100.000 de euro pentru a-și schimba în totalitate imaginea, dar a trebuit să mai scoată din buzunat alți 120.000 de euro la ani distanță în urma procesului pierdut în fața soțului derutat de persoana alături de care avea de gând să-și petreacă toată viața.

Și-a dat părinții în judecată pentru că este urâtă

Annabelle Jefferson își consideră vinovți părinții pentru eșecul din viața ei și pentru cele trei divorțuri pe care le are la activ. ”Amândoi sunt atât de urâți încât ar fi foarte crud din partea ta să te gândești să mai faci copii.Nu ar fi trebuit lăsați sub nicio formă să se reproducă. Ar trebui să existe programe guvernamentale pentru sterilizarea oamenilor urâți sau cel puțin să existe o lege prin care oamenii urâți să nu mai aibă voie să facă copii”, afirmă femeia, citată de site-ul World News Daily Report.

”Primul meu soț i-a spus judecătorului că simțea o stare de greață în fiecare dimineață când mă vedea și fugea adesea la toaletă ca să vomite. Ultimul meu soț a fost orb, dar după ce a făcut o operație care i-a redat parțial vederea a divorțat de mine în următoarea săptămână”

Annabelle Jefferson

Top cele mai ciudate procese

1. In 2004, Timothy Dumouchel, din Fond du Lac, Wisconsin, a dat in judecata un post de televiziune, acuzandu-l de faptul ca sotia sa s-a ingrasat, iar copiii lui au devenit niste „lenesi dependenti de televizor”. Dumouchel a declarat: „Cred ca motivul pentru care beau si fumez zilnic si pentru care sotia mea este supraponderala este faptul ca ne-am uitat la televizor in fiecare zi timp

de patru ani.

2. In 2005, o femeie din Brazilia si-a dat in judecata partenerul pe motiv ca acesta nu reusea sa-i produca nici un orgasm. Femeia in varsta de 31 de ani din Jundiai sustinea ca partenerul ei, in varsta de 38 de ani punea punct raporturilor sexuale dupa ce ajungea la orgasm, fara a se mai procupa de partenera lui.

3. In 2004, un avocat din Germania, Dr. Juergen Graefe, a reprezentat o pensionara din St Augustin, in apropiere de Bonn, care primise o somatie prin care i se cerea sa plateasca impozite in valoare de 287 milioane de euro, desi venitul femeii era de doar 17.000 de euro. Avocatul a solutionat cazul cu o simpla scrisoare adresata autoritatilor. Cum legea germana ii da dreptul la un onorariu proportional cu cuantumul reducerii obtinute, Graefe a cerut un onorariu de 440.234 de euro, onorariu care a fost suportat de catre stat.

4. In 1972, Reginald Sedgwick din Yorkshire a fost dat in judecata sub acuzatia ca ar fi furat gara din Cleckheaton. Acuzatul, angajat al unei firme de demolari, ar fi daramat cladirea dezafectata si transportat molozul in scopuri oneroase.

5. In 2005, Curtea de Apel din Massachusetts a trebuit sa decida cand o tehnica sexuala este periculoasa. Procesul a fost intentat de un barbat care s-a ales cu o ruptura la nivelul organului genital in urma unui raport sexual pasional cu iubita sa (Sursa: ziare.com)