Și-a cumpărat Dacia Logan de pe OLX. Ce a pățit după ce a mers doar 50 km cu ea

O femeie a luat țeapă de la samsarii de mașini. I-au vândut o Dacie pregătită pentru Rabla, pe post de autoturism de oraș. Astfel, femeia din Teleorman și luat o țeapă uriașă și s-a trezit că ține în curte un hârb.

Și-a cumpărat Dacia Logan de pe OLX

Vândut ca o mașină fiabilă, cu doar 135.000 de kilometri la bord, acel Logan s-a dovedit că avea de fapt 800.0000. După un drum scurt, mașina a cedat și nu mai poate fi folosită.

Trebuie să aveți mare grijă când cumpărați un autoturism de pe Internet! Cristina Stan, din Teleorman, a pățit năpasta! Luna trecută, a cumpărat de pe OLX o Dacia Logan MCV, ce s-a dovedit a fi o mare țeapă. Mașina era prezentată de vânzător cu un rulaj de 135.000 km, cu an de fabricație 2010.

”Am dat 12.600 de lei pe ea, am făcut actele cu un domn mai în vârstă care locuiește în comuna ilfoveană Cornetu și s-a prezentat ca angajat în Armată. Am cumpărat-o repede pentru că soțul se grăbea să plece cu ea în Germania, am dus-o la service unde ni s-a spus că are multe probleme, inclusiv la frână și direcție. Am apucat să mergem cu ea 50 km și s-a stricat definitiv. Nu mai funcționeză motorul”, a povestit femeia supărată, pentru glasumm.ro.

Indignată de ceea ce a pățit, Cristina și soțul ei au început să investigheze. Așa au aflat că Dacia aceea aparținuse BGS până în februarie 2019, când a fost vândută cu 2.200 de lei unei doamne, pentru a fi radiată. Ea deține o afacere cu dezmembrări și urma ca mașina să fie vândută pe bucăți.

Nu a mai ajuns la piese, ci, pe data de 18 iunie, a dat-o mai departe pe platformă, pentru că avea ITP expirat din 2018, lui Cristian Ciornei, pentru suma de 3.500 de lei.

Ultimul proprietar a dat mașinii kilometrajul înapoi

Bărbatul, la rândul său, a înstrăinat-o în luna septembrie, dar nu înainte să o ”aranjeze” puțin. Astfel, i-a dat înapoi kilometrajul și i-a făcut IPT-ul chiar a doua zi după ce a intrat în posesia ei.

”În baza celor de la RAR, mașina este înregistrată, în 2016, cu 667.600 km la bord, când i s-a făcut ITP. După care, în 2019, apare cu 135.970 km și ITP făcut la un service autorizat. Asta în condițiile în care sigur are acum peste 800.000 km, reali”, a mai spus femeia păcălită.

”În acest moment se caută toate rapoartele pentru a vedea ce defecțiuni avea mașina în momentul în care a ajuns la inspecția tehnică periodică. În orice caz, nu este treaba inginerului să ia măsuri atunci când kilometrajul a fost dat înapoi. Dacă mașina este în bună stare de funcționare, iar kilometrajul funcționează, nu o poate respinge la ITP”, au declarat reprezentanții Registrului Auto Român pentru glasumm.ro.

Problema este că individul are scoase la vânzare și alte trei mașini, de data asta pe site-ul carZZ.ro, și anume, un Hyunadai Getz, din 2004, un Ford Focus, din 2009, și un Fiat Qubo, din 2010. De altfel, Cristina Stan a făcut plânegere penală pe numele individului pentru înșelăciune, iar acest caz a fost preluat de avocatul Adrian Cuculis.