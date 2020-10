Cum arată Dacia Logan cu motor pe apă. Câți km a făcut bărbatul din Baia Mare cu doar 1 litru

Românul este cunoscut ca fiind o fire inventivă, iar de-a lungul anilor mulți români au dat inveții importante lumii. Mulți dintre noi suntem și nostalgici, mai ales când vine vorba de brandul de țară, Dacia. Un bărbat din Baia Mare, Florian Calauz, a reușit să aducă Dacia Logan în secolul XXI, printr-o invenție inedită.

Un bărbat din Baia Mare, Florian Calauz, a decis că este momentul să ducă Dacia Logan în secolul XXI. Bărbatul ăți descrie inveția ca fiind bazată pe apa plus hidroxid de sodiu. Florian Calauz a decis să-și monteze invenția pe mașina sa, o Dacia Logan, și conform acestuia cu un plin poate face drumul de la Baia Mare la Constanța, dus întos.

Efectele, spune Florian Calauz, se văd în kilometrii parcurși folosind invenția. Acesta spune că folosind 1 litru de apă plus hidroxid de sodiu a parcurs 10.000 de kilometri.

“Vorbim de apa plus hidroxid de sodiu. Aparatul face hidoliza apei, realizeaza hidrogen care merge la galeria de admisie si oxigenul va iesi pe teava de esapament, scazand poluarea. Hidrogenul prin ardere dezvolta o putere calorica mai mare de sase ori fata de oricare alt combustibil ca benzina, motorina sau GPL, in acest fel crescand si puterea motorului, scazand consumul de carburant pentru ca in ardere se foloseste hidrogen”, a mai declarat Florian Calauz.