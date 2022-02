Shuai Peng, jucătoarea „dispărută” după ce a acuzat un fost vicepremier chinez de viol: „Nu am spus niciodată că m-a agresat cineva sexual”. Sportiva de 36 de ani a scris, în noiembrie, o postare pe Weibo, echivalentul chinezesc al Twitter, în care a povestit cum a fost abuzată sexual de Zhang Gaoli, un fost înalt demnitar din statul asiatic. Ulterior, postarea a fost ștearsă, iar jucătoarea nu a mai putut fi contactată decât foarte greu de forurile sportive internaționale. Acum, Shuai Peng neagă că ar fi adus vreo acuzație în acea postare și anunță că se retrage din cariera de jucătoare de tenis.

Shuai Peng, jucătoarea „dispărută” după ce a acuzat un fost vicepremier chinez de viol. A câștigat două turnee de Grand Slam și a fost numărul 1 mondial, în 2014. Toate acestea, în proba de dublu feminin. Sportiva de 35 de ani nu era o oarecare în circuitul profesionist de tenis.

Totul a pornit de la un mesaj postat de Peng Shuai pe o rețea de socială, Weibo, echivalentul chinezesc al Twitter. Sportiva îi aducea acuzații grave lui Zhang Gaoli, fost vice-premier al Chinei. Declarația jucătoarei de tenis a fost distribuită în mediul online pe data de 2 noiembrie și dezvăluia faptul că fostul demnitar, în vârstă de 75 de ani, ar fi abuzat-o sexual.

O altă acuzație dură la adresa familiei politicianului o reprezintă precizarea făcută de jucătoarea de tenis. Aceasta afirma că soția politicianului cunoștea ce se întâmplă și chiar „a stat de pază afară”.

„Mi-a fost foarte frică. Am refuzat la început. Nu m-am putut opri din plâns. În strânsoarea fricii și a confuziei… am cedat și am făcut sex”, a povestit sportiva în mesajul inițial.