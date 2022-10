Shakira, despre realul motiv pentru care Pique a părăsit-o. Cine a fost de vină, de fapt: „Ai uitat ce am fost odată”

Vestea că Shakira și Pique s-au despărțit i-a luat prin surprindere pe fanii celebrei artiste columbiene. Nimeni nu se aștepta ca frumoasa poveste de dragoste dintre cele două vedete să ajungă la bun sfârșit. Ce mesaj secret ar fi ascuns diva în noua sa piesă, lansată la puțin timp după separarea de tatăl copiilor ei.

Shakira a lansat o piesă nouă, denumită Monotonia, iar fanii blondinei au luat cu asalt rețelele sociale și platformele online, pentru a asculta cu interes versurile melodiei ce pare a fi dedicată lui Pique, fostul partener de viață al artistei.

Videoclipul controversat al cântecului a devenit viral în mediul online, afișând inimi îndurerate și o imagine dramatică a Shakirei, care apare cu inima scoasă din piept.

Potrivit zvonurilor, melodia Monotonia, lansată recent după despărțirea dintre Shakira și Pique, ar fi un mesaj de-al solistei pentru tatăl băieților ei, Milan și Sasha.

Mesajul piesei este despre o femeie rănită în dragoste, părăsită de partenerul ei de viață din cauza narcisismului acestuia și a plictiselii apărute în viața de cuplu.

Dar nu am cum să trec peste asta,

Ai uitat ce am fost odată

La începutul lunii iunie a acestui an, Shakira și Pique au anunțat oficial că se despart, după o relație solidă de peste un deceniu. Cei doi au împreună doi băieți, pe Milan, în vârstă de 9 ani, și pe Sasha, de numai 7 anișori.

Artista columbiană și fotbalistul de la FC Barcelona s-au cunoscut în 2010, înainte de Cupa Mondială din Africa de Sud din 2010, când artista a fost cooptată pentru a compune imnul oficial al turneului de atunci, Waka Waka.

Shakira a rămas discretă în declarațiile privind motivele separării de cel pe care-l credea sufletul său pereche, trecând prin cele mai grele momente ale vieții sale.

„Este foarte greu să vorbesc despre asta, mai ales că este prima dată când am abordat această situație într-un interviu. Am rămas tăcută și am încercat doar să procesez totul.”, a spus solista pentru Elle Magazine.