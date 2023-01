Shakira, copiată de o altă cântăreață celebră. Săgeți către fostul soț în noua piesă

Shakira, copiată de o altă cântăreață celebră. După o perioadă în care nu a mai lansat nicio piesă, a revenit cu un cântec despre despărțirea de fostul său partener de viață. Melodia în care vedeta internațională îndreaptă săgeți către fostul soț a fost lansată pe data de 12 ianuarie și poartă denumirea „Flowers”.

Shakira, lecții pentru colegele din industrie, după lansarea melodiei despre Gerard Pique. Fosta parteneră a jucătorului Barcelonei a compus două melodii care vorbesc despre separarea cuplului. În prima piesă, a pus accentul pe suferința provocată de divorț, în timp ce în a doua piesă a trecut la atacuri directe.

O altă cântăreață a copiat modelul fostei partenere de viață a jucătorului Barcelonei. Este vorba despre Miley Cyrus, care a lansat, pe data de 12 ianuarie 2023, o nouă piesă intitulată „Flowers”. Melodia este plină de referințe la relația amoroasă pe care a avut-o cu actorul Liam Hemsworth.

Versurile din melodia lansată de Miley Cyrus amintesc de relația amoroasă a cântăreței cu fostul său soț. Încă din primul vers pot fi identificate aluzii la povestea de dragoste a fostului cuplu: „Am construit o casă și am privit-o cum arde”.

Cuvintele fac referire la locuința pe care artista și Liam Hemsworth o dețineau în sudul Californiei. Casa a ars pe 11 noiembrie 2018, în timpul incendiilor uriașe de la Woolsey.

Refrenul melodiei reprezintă o oglindire inversă a cântecului „When I Was Your Man”, lansat în anul 2012 de către Bruno Mars. De ce este specială această piesă? De-a lungul timpului, sursele externe au scris despre cum, la nuntă, Liam Hemsworth i-a dedicat fostei sale soții chiar melodia cu pricina.

„Ar fi trebuit să-ți cumpăr flori și să te țin de mână/ Ar fi trebuit să-ți ofer toate orele mele când am avut ocazia/ Să te duc la fiecare petrecere, pentru că tot ce voiai să faci era să dansezi” – sunt versurile din melodia „When I Was Your Man”, a lui Bruno Mars.