Sfaturile vitale date de Adina Halas pentru a slăbi. Nu trebuie să mergi la sală sau să te apuci de diete

Adina Halas face sport în mod constant de 12-13 ani, dar este atentă și cu alimentația. Ea susține că te poți bucura, în timp, de beneficiile fizice, dacă reglezi alimentația, în funcție de scopul dorit. Vedeta susține că a învățat, în timp, și că greșea în momentul în care își propunea să slăbească câteva kilograme mărind intensitatea antrenamentelor.

Adina Halas a dat sfaturi celor care doresc să slăbească.

„De vreo 12-13 ani fac sport în mod constant. Rar mi se întâmplă să fac o pauză așa cum a fost cea de după „Bravo, ai stil!”. Fac antrenamente funcționale, crossfit, de 4 ori pe săptămână.

De regulă cam 4 este cifra. Încerc să îmi pun toate lucrurile pe care le am de făcut, filmările mele, aparițiile, evenimentele, campanii, poze, astfel încât să reușesc să ajung la sală. Am în permanență geanta de sport în mașină făcută. În cazul in care e nevoie să pot să ajung și fac 4 antrenamente pe săptămână.

Și uite, o chestie pe care am învățat-o în momentul în care vroiam să slăbesc câteva kilograme, am constatat că cel mai rău lucru pe care puteam să îl fac era să măresc intensitatea antrenamentelor.

Pentru că atunci când vrei să slăbești și mărești intensitatea antrenamentelor, în mod natural, corpul îți cere și energie. Și atunci trebuie să te hrănești ceva mai bine decât cum o făceai până atunci.

Și este foarte ușor să aluneci în partea aceea. Adică să mănânci mai mult decât trebuie pentru a putea susține antrenamente fizice grele, în condițiile în care vrei să slăbești. Dacă vrei să slăbești, ideal este să îți calculezi necesarul tău caloric de peste zi. Să îți scazi 2-300 de calorii și îți iei pe termen lung, cel puțin 6 săptămâni!

Trebuie să îți menții nivelul de antrenamente. Iar dacă nu ești un om care a făcut sport și nu faci sport, nu este momentul să te apuci atunci să ții și dietă, să te apuci să faci sport în neștire.

Nivelul de antrenament ar trebui să fie unul minim-mediu! Când vorbim despre persoane care au reglajul bun și știu foarte bine cu ce se mănâncă sportul și își cunosc corpul, acolo este cu totul is cu totul altă poveste!”, a povestit Adina Halas pentru ciao.ro.