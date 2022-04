Cum se motivează Simona Halep la antrenamentele cu Patrick Mouratoglou. Jucătoarea din Constanța se pregătește de zor pentru a reveni în competițiile oficiale. Primul test al colaborării cu antrenorul francez va fi la turneul din Madrid, 28 aprilie – 7 mai. Până atunci, românca trage tare pe terenurile de la Academia Mopuratoglou din Franța. Cu toate acestea, un alt mare tehnician e de părere că Simona Halep trece prin momente dificile.

Simona Halep pare să se înțeleagă bine cu noul ei antrenor, francezul dezvăluind că a decis să colaboreze cu românca urmându-și instinctul.

„A fost, realmente, o alegere de suflet. Mereu am făcut așa, mi-am urmat întotdeauna instinctele. Simona este o jucătoare excepțională care a făcut deja lucruri fantastice în cariera sa. Avem o relație bazată pe încredere peste care putem construi ceva. Ea încă are capacitatea de a face lucrurile mult mai bine decât le face la ora actuală. Are 30 de ani, aceeași vârstă pe care o avea și Serena când am început să lucrez cu era”, a declarat Mouratoglou, pentru France TV Info.