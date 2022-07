Sfatul uluitor al lui Rareș Bogdan pentru românii săraci. Nici lui Denise Rifai nu i-a venit să creadă

Care este sfatul uluitor al lui Rareș Bogdan pentru românii săraci. Rareș Bogdan a fost invitat în emisiunea „40 de întrebări” cu Denise Rifai, unde a dat sfaturi pentru oamenii care nu au bani. Nici lui Denise Rifai nu i-a venit să creadă cele spuse de europarlamentarul PNL.

Românii îl știu pe Rareș Bogdan mai mult de la televizor, dar de ceva timp și de pe pe scena politică, unde este unul dintre membrii vocali ai PNL.

Europarlamentarul PNL a fost invitat în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D unde a vorbit despre viața sa personală, aspect mai puțin cunoscut pentru români, dar a dat și câteva sfaturi pentru oamenii săraci.

Rareș Bogdan susține că este un politician care ajută oamenii și atunci când vine vorba de sărăcie și îi îndeamnă pe aceștia să creadă că lucrurile se pot schimba în bine.

În emisiunea lui Denise Rifai, Rareș Bogdan a fost întrebat și ce sfaturi are pentru românii săraci din țară, iar politicianul a oferit un răspuns emoționant.

Inclusiv venind la dumneavoastră la emisiune am ajutat un om din Piața Universității, care a fost cu mine la demonstrații, nu e un om bogat, are 2 fete de care se ocupă, a primit 3 mame cu copii din Ucraina și m-a sunat să-l sprijin și îmi pare rău că nu am putut săptămâna trecută ”, a spus Rareș Bogdan în emisiunea lui Denise Rifai.

În schimb, politicianul a dezvăluit că situația lui financiară a fost întotdeauna bună, el provenind dintr-o familie bogată și fiind căsătorit și cu fiica unui important om de afaceri din țara noastră.

„Eu am trăit într-o familie în care nu ne-a lipsit nimic. Am avut mult, iar după Revoluție ne-am obținut o parte din proprietăți, încă nu toate, mai avem. M-am căsătorit cu o fată mult mai bogată decât mine, socrul meu este multimilionar. Am procedat ca bunicul meu, a fost un model…însă nu de asta, pentru că m-am îndrăgostit de ea. Atunci când ai trebuie să te gândești la cel care nu are. Când ne putem la masă, le spun copiilor meu atunci când solicită 2 feluri de mâncare și una nu îi place: vezi că sunt copii ca tine care nu au”, a mai spus Rareș Bogdan.