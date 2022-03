Incredibil! Cum urmărea un om de afaceri fiecare pas al fostei soții de la distanță. Ce acuzații i se aduc

Un bărbat din Timiș a fost prins în timp ce își urmărea soția. Omul de afaceri a folosit o aplicație, pe care i-a instalat-o pe ascuns femeii, care a făcut plângere la poliție, iar acum bărbatul va fi audiat.

Polițiștii de la Crimă Organizată și procurorii DIICOT au efectuat percheziții domiciliare la casa omului din afaceri, situată în Dumbrăvița, la firma acestuia și la contabila sa. Bărbatul divorțase de soția sa, însă se pare că nu a trecut peste despărțire. Cei doi se judecă în prezent pentru custodia unui minor și pentru partaj.

Femeia era monitorizată în permanență cu ajutorul unei aplicații pe telefon, fără ca ea să știe ce se întâmplă. La un moment dat, aceasta și-a dat seama că este urmărită și a făcut o sesizare la Poliție, spunând că este hărțuită și amenințată.

„S-a retinut ca un barbat, in varsta de 48 de ani, sprijinit de alte persoane, ar fi savarsit fapte de clonare a telefoanelor mobile, a calculatorului si supraveghere a deplasarii autoturismului fostei sale soții.

Acesta ar fi accesat ilegal sistemul informatic al telefonului mobil al fostei sotii, in scopul interceptarii transmisiilor de date informatice, transferand, neautorizat, aceste date catre un alt dispozitiv, pentru a avea control asupra conversatiilor acesteia.

In urma perchezitiilor desfasurate, au fost descoperite si ridicate, in vederea continuarii cercetarilor, 3 telefoane mobile, un suport de stocare a datelor in format digital tip SSD, 3 memory stick-uri tip USB si 2 calculatoare.

Polițiștii au vizat un barbat, de 48 de ani si o femeie, de 34 de ani, cele doua persoane fiind conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara, pentru audieri„, au transmis reprezentantii IPJ Timis.