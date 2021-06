Sfatul primit de Adela Popescu chiar din partea tatălui ei. Nimeni nu se aștepta la asemenea mesaj

Râzi și alta nu. Adela Popescu a primit cel mai amuzant sfat de la tatăl ei, cu doar câteva săptămâni înainte de a naște cel de-al treilea băiețel al familiei. Ce i-a urat socrul lui Radu Vâlcan. Fanii blondinei au izbucnit în râs. Despre ce este vorba, mai exact.

Adela Popescu este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite vedete de televiziune din România. Fosta prezentatoare de la Vorbește Lumea trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Blondina mai are puțin și naște, aducându-l pe lume pe cel de-al treilea băiețel al său și al soțului ei Radu Vâlcan.

Pentru că numără săptămânile până când va deveni mamă pentru a treia oară, Adela Popescu le-a povestit fanilor săi o întâmplare amuzantă care s-a petrecut recent. Tatăl actriței i-a dat un sfat prețios, care i-a făcut pe internauți să râdă cu gura până la urechi. Cu toții știm glumele pe care prietenii cuplului Popescu-Vâlcan le-au făcut, în ultimele luni, conform cărora cele două vedete vor încerca până când vor avea și o fetiță. Ei bine, socrul lui Radu Vâlcan și-a sfătuit fiica să se oprească la trei copii, deoarece le „trec tineretile!”

„M-a sunat tati de dimineata.

Dar inainte de asta sa va explic putin contextul. In perioada asta tatal meu este la Susani ca inteleg ca are niste chestii de rezolvat cu gospodaria noastra de acolo. 🙂 Asa… sa revin. Ma suna pe la 9:00 „Ai vazut, tata, ce glicemie buna am? (Imi trimisese pe la 6:30 poza cu valoarea).

-Da, e super, dar de ce crezi ca e asa buna?

-Pai de la ciorba de stir, tata. Mi-am facut o oala mare si de trei zile numai de-aia mananc.

-Bravo. Zic. Si acum ce faci? Sper ca stai in casa, ca e cald rau.

-Eee, e toropeala, tata, dar trebuie sa termin cazanu’ asta.

-Faci cu cazanu’? Pai din ce fructe?

-Fac niste tuica din vin.