De ce își bagă Adela Popescu frunze de varză în sutien. Explicația aiuritoare a vedetei

Adela Popescu urmează să aducă pe lume cel de-al treilea copil și este extrem de nerăbdătoare și încântată.

Vedeta a decis să ia o pauză de la televiziune pentru a își proteja sarcina, în contextul pandemiei de covid-19.

Prezentatoarea tv le-a dezvăluit fanilor ce făcea acum cinci ani, pe vremea asta. Adela Popescu a mărturisit și un detaliu mai intim, spunând că stătea cu frunze de varză în sutien.

„În noaptea asta, acum cinci ani, după o ploaie sănătoasă, plecam spre maternitate. Pe 11.06, la 11:06, îmi întâlneam marea dragoste, pe Alexandru.

Am niște emoții diferite anul acesta… tot ploaie, tot așteptare, tot băiețel… sigur ca am scormonit puțin prin pozele din telefon făcute atunci și am făcut o selecție și pentru voi. Așadar:

1. Ultima poza cu burtica înainte să nasc.

2. Cireșe mâncam și atunci

3. În spital, la scurt timp după naștere

4. Prima zi acasă. O celebram cum se cuvine, cu un serial ( The good wife) și ceva dulce.

V-am zis că sunt multe similitudini.

5. Tati, Radu Valcan, în acomodare

6. Cea mai sexi fotografie a mea. Zile întregi am umblat cu varza in sutien. Mi se angorjau des sânii, iar varza este recunoscută pentru efectele ei in lupta cu inflamatiile. Sa n-aud comentarii! :)))

7. Seara, la un prosecco, în grădină noastră, obosiți, dar fericiți.

De cele mai multe ori eram doar obosiți.

8. Te iubesc, dragostea mea! ”, a scris Adela Popescu pa pagina ei de Facebook, alături de mai multe fotografii din urmă cu câțiva ani.