Sfatul de aur al lui Rică Răducanu pentru Ilie Năstase, ghinionist în dragoste: ‘Femeile s-au șmecherit’ EXCLUSIV

Ilie Năstase (76 de ani), fost jucător de tenis de talie mondială, a avut dintotdeauna lipici la femeie frumoase. Mai greu i-a fost însă să le păstreze. Mai vechiul său prieten, Rică Răducanu, care recunoaște că a fost un mare aventurier, în anii tinereții, îi oferă lui Ilie un sfat valoros, din propria-i experiență, în alegerea unei partenere de viață: ”Ilie nu că a fost ghinionist în dragoste, ci n-a găsit pe cineva care să stea cu el așa cum e el”, spune fosta glorie a echipei Rapid, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Ilie Năstase a fost la un pas de despărțire de Ioana Năstase, cea de-a cincea soție, însă bruneta și-a retras în ultima clipă cererea de divorț. Căsnicia lor cu năbădăi e presărată cu certuri, dar și cu împăcări romantice. Dacă, pe 6 decembrie, Ioana a anunțat că nu mai locuiesc sub același acoperiș, iată că de Sărbători au petrecut tot împreună:

,,Voi merge cu copiii, cu Ilie. Suntem în familie. Acum de Sărbători nu pot să-l las, Doamne fereşte! Eu mereu de Sărbători am încercat să fie pace, linişte, că aşa e frumos”, dezvăluia Ioana Simion, pentru spynews.ro.

Rică Răducanu e de părere că lui Ilie Năstase îi trebuie o femeie care să-l accepte și să-l placă așa cum e, fără să i se impună ceva, fără reguli sau restricții:

,,În tinerețe, când jucam fotbal, eram un fel de Ilie Năstase, făceam tot felul de glume pe teren, aveam gagici. Eu și Ilie am fost și am rămas ca frații, eu sunt mai mare doar cu o lună decât el. El a trecut și prin despărțiri, divorțuri, dar, măi, tată, el nu că n-a avut noroc, ci n-a găsit pe cineva care să stea cu el așa cum e el, cum am fost și eu.

Ștefania, soția lui Rică Răducanu, povestea, în urmă cu câțiva ani, pentru revista VIP, despre căsnicia lor, care nu a fost ferită de neînțelegeri:

,,În lungile cantonamente pe care le-a avut, pe parcursul anilor, nu știam decât să împachetez și să despachetez bagaje. Pe copilul nostru de-abia îl vedea la față, dar eu m-am chinuit singură să țin rostul casei și al fiului, deoarece soțul meu nu a avut niciodată aceste griji. Secretul longevității relației noastre a fost că am știut să fiu și iertătoare și răbdătoare”.

Ioana a fost la un pas să divorțeze de Ilie, după un lung șir de scandaluri. În urmă cu doi ani, ajunsă la capătul răbdării, femeia a depus cererea de divorț, motivându-și gestul într-un mesaj postat pe Facebook:

Pot spune că această experiența m-a schimbat foarte mult, din toate punctele de vedere, chiar dacă a fost nevoie de foarte multă stăpânire de sine. Răbdarea mea a luat sfârșit! În toată această perioadă, am avut și ocazia de a cunoaște oameni buni, de o mare valoare și bine intenționați iar pentru asta le mulțumesc!”.

,,Astăzi, un capitol din viața mea a luat sfârșit! Mă consider o femeie puternică și mândră de faptele mele…răbdarea mea, iertarea mea, voința și bunele intenții.

Ilie Năstase s-a căsătorit de cinci ori. Cu fotomodelul Dominique Grazia a fost căsătorit timp de 10 ani. În 1984, Ilie Năstase s-a însurat cu actrița Alexandra King. În 2004, Năstase o invita la altar pe Amalia Teodorescu, de care s-a despărțit în 2010. Și-a refăcut mai apoi viața alături de Brigitte Sfăt, iar după divorțul lor furtunos, Ilie s-a însurat cu Ioana Simion. El povestea cum a cucerit-o pe ultima soție:

„Era cam la 10 metri de mine. Încă n-o vedeam bine, dar se mișca bine (…) Când s-a întors la masă, am chemat chelnerul și i-am zis: ”Te rog frumos, pot să-i trimit o băutură domnișoarei de acolo? La care fata mea, care are 13 ani, îmi spune: ”Nu se face așa ceva, pe mine mă duci acasă!”.

Am rămas blocat. Am lăsat-o să plece. Am mai chemat o dată chelnerul. A spus că ea nu bea alcool, dar a ridicat paharul. În următorul minut, m-am dus la masă cu tupeu! Dacă n-avem tupeu la 72 de ani, când naiba să avem?”.