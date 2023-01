Sfântul Vasile 2023. Tradiții și superstiții în prima zi a Anului Nou

Pe data de 1 ianuarie, creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Vasile cel Mare, denumit și Episcop de Cezareea, este unul dintre cei mai importanţi sfinţi ai Bisericii Ortodoxe. Iată ce obiceiuri și datini se respectă în prima zi din an, de Sfântul Vasile 2023!

Sfântul Vasile 2023. Tradiții și obiceiuri

An de an, ziua de 1 ianuarie are o semnificație mare pentru români. Este sărbătorit Sfântul Vasile, ocrotitorul săracilor și unul dintre cei mai mari teologi creştini. Aproape 600.000 de români care poartă numele Sfântului Vasile își sărbătoresc onomastica în această zi. Tot pe 1 ianuarie, de Sfântul Vasile 2023, creștinii nu uită de o sumedie de tradiții și superstiții.

Sărbătoarea de Sfântul Vasile este una dintre cele mai importante din calendarul creștin ortodox. Anual, pe data de 1 ianuarie, credincioșii îi pomenesc pe cei care au trecut la viața de apoi. În plus, se dă de pomană pentru sufletul celor adormiți.

De Sfântul Vasile cel Mare, românii obișnuisc să aprindă lumânări la mormintele celor dragi care au încetat din viață și să împartă alimente.

Sfântul Vasile 2023. Ce se dă de pomană pe 1 ianuarie

Așadar, merg la biserică cu alimente precum carne, ouă, brânză, fructe, legume etc. Prima dată acestea sunt sfințite de preot și mai apoi sunt date de pomană pentru sufletul celor adormiți.

De asemenea, cei care dau de pomană de Sfântul Vasile, nu trebuie să uite de colivă.

Sfântul Vasile 2023. În prima zi a anului nou este bine să verși vin pe masă, să spargi un pahar alb și să răstorni cutia de chibrituri sau să dai de pomană unui om sărac, ca să ai noroc tot anul.

Totodată, pe 1 ianuarie se pune că este bine să te speli pe faţă, te ştergi cu un prosop în care pui un ban de aur sau de argint, vei fi curat şi sănătos în tot anul.

Pe vremuri, bunicii noștri erau atenți la starea vremii de Sfântul Vasile 2023. Se spunea că dacă pe 1 ianuarie ninge, vom avea parte de un an îmbelșugat. Dacă de Sf. Vasile este vreme senină, oamenii vor fi sănătoși în tot restul anului.

Tot în ziua de Sfântul Vasile, fetele pun punți pentru a visa bărbatul cu care se vor căsători. Mai precis, punțile erau confecționate din rămurele de măr dulce, construite din două crenguțe, care erau, mai apoi, plasate în locuri ascunse.

Ce e bine să faci în ziua de Sfântul Vasile

Conform tradiției, de acele punți se lega mănunchi de busuioc, o pară de argint legată cu un fir de ață roșu, un inel, o batistă și un șir de mărgele. În acest mod, dacă puntea era plină de brumă, atunci fata se căsătorea cu un bărbat bogat. În schimb, dacă puntea nu avea brumă, atunci ea se căsătorea cu un bărbat sărac.

Mai mult de atât, în ziua de Sfântul Vasile, fetele nemăritate care vor să afle alesul obișnuiesc să pună busuioc la ghizdurile fântânii. Dacă a doua zi găseau busuiocul plin de brumă, era semn că se măritau în iarna respectivă.

O altă datină în ziua de Sfântul Vasile era aflarea identității alesului fetelor. Tinerele obișnuiau să scrie două bilete, unul cu numele lor, altul cu numele băiatului pe care fetele îl gândesc ca soț. Apoi, biletele se puneau sub pernă, iar la trezire, fetele luau unul dintre biletele de sub pernă. Dacă nimereau biletul cu numele băiatului atunci se căsătoreau cu acesta în acel an, dacă nu, atunci o făceau mai târziu.

