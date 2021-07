Sexy pe plaja din Mamaia! Ce fostă concurentă Survivor s-a relaxat sub soarele din România FOTO EXCLUSIV

O fostă concurentă de la Survivor și-a etalat formele apetisante pe litoralul românesc.

Vedeta și-a petrecut vacanța la mare, în România, iar trupul ei perfect bronzat a atras privirile tuturor. În plus, fosta concurentă a făcut senzație cu un costum de baie care să îi pună în valoare formele.

Este vorba despre Roxana Nemeș, care a slăbit spectaculos de când s-a întors din Republica Dominicană. Vedeta arată mai bine ca niciodată și este conștientă de acest lucru.

Ea a mers pe plaja H2O din Mamaia, acolo unde și-a bronzat trupul perfect, iar bărbații i-au urmărit fiecare mișcare.

Fotografiile surprinse de paparazzii vorbesc de la sine. Roxana Nemeș este într-o formă de zile mari. Ea s-a apucat de dietă odată ce s-a întors de la Survivor și a vrut să dea jos kilogramele acumulate în Republica Dominicană. Deși a suferit din cauza condițiilor, blondina a avut câteva probleme hormonale, din cauza cărora s-a îngrășat.

Acum, ea a revenit la formele de altădată și a arătat asta pe o plajă celebră din Mamaia. Recent, vedeta a suferit o operație complicată.

Ea a dezvăluit că boala pe care o are cauzează infertilitate, în cel mai rău caz. Din acest motiv, ea a apelat la un tratament împotriva endometriozei.

Ea s-a recuperat rapid după intervenție și își dorește să devină mamă în curând.

„La un control banal am aflat de această boală. Domnul doctor a depistat acum un an jumătate, am refuzat să cred că am aşa ceva. Aveam dureri groaznice. Boala duce şi la infertilitate, este vorba despre endometrioză. M-a chinuit rău şi la Survivor, eram mereu pe pastile.

Acum, după operaţie sunt bine. Nu a fost foarte greu, am preferat să rezolv problema decât să am astfel de dureri. M-am recuperat rapid. Sunt sub tratament. Îmi doresc copii, când vrea Dumnezeu atunci o să vină, poate a întârziat până acum şi din cauza acestei afecţiuni. Lucrăm la un bebe, da”, a spus vedeta, la Teo Show.

„Îmi doresc un copil foarte tare. Nu contează dacă e băiat sau fată, vreau să fie sănătos. Dar eu simt că o să fie băiat prima oară. Mă văd mamă de băiat. Nu am fost stresată pe tema asta, dar îmi doresc foarte mult. Am muncit mult pentru asta, dar încă nu m-a luat frica. Îmi mai doresc să realizez o emisiune”, a mai spus vedeta.