Sexy-folclorista lui Smiley de la ‘Românii au talent’ a devenit mamă. Ce a anunțat fosta concurentă de la Pro TV EXCLUSIV

La câteva luni după ce Smiley a devenit tătic de fetiță, iată că și concurenta lui preferată, de la „Românii au talent” (PRO TV), sexy-folclorista Cornelia Tihon, a adus pe lume o superbă prințesă. Playtech.ro vă prezintă, în exclusivitate, prima fotografie din maternitate, dar și povestea numelui pe care bebelușa îl poartă, în amintirea mamei solistei care s-a stins din viață în urmă cu un an.

Cornelia Tihon, artista care știe să cânte la 25 de instrumente de suflat și care l-a fascinat până și pe pretențiosul Smiley cu numărul său artistic, prezentat la „Românii au talent” (PRO TV), a devenit mămică luna trecută:

„M-am născut în Chișinău, am copilărit în Orhei, acolo am început să cânt, la o vârstă foarte fragedă, nu-mi amintesc foarte bine când am început să cânt, dar știu că am găsit în casă instrumentele tatălui meu – și el cânta la fluier, ocarină, caval, flaut, saxofon.

Cânt la multe instrumente aerofone, printre care se numără tilinca, unul dintre cele mai vechi instrumente populare – este un tub, pur și simplu, iar înălțimea sunetelor este dată de intensitatea aerului, cu cât intensitatea este mai mare notele vor fi mai stridente și înalte ca intonație, iar când fluxul de aer este mai mic sunetele sunt mai grave.

Tulnicul sau buciumul sunt două instrumente la care se cântă asemănător, dar sunt din diferite zone ale țării, respectiv Muntenia și Moldova, iar principiul de a cânta este același ca cel de la tilincă, doar că mai avem o diferență în ceea ce privește modul de a sufla, care este asemănător cu cel de la trompetă”, ne mai declara Cornelia, în exclusivitate pentru playtech.ro.