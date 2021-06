Sexy-Brăileanca trece prin momente dificile. De ce a ajuns la spital fosta actriță din filmele pentru adulți EXCLUSIV

Sexy-Brăileanca sau Florina Mihăilă, după numele din buletin, a ajuns de urgență la spital, în urma unei puternice crize renale. Contactată de reporterii Impact.ro, bomba sexy ne-a spus, cu îngrijorare: „Medicii îmi fac multe analize!”

Fosta actriță de filme pentru adulți Sexy-Brăileanca e urmărită de ghinioane. Tatăl copilului a părăsit-o imediat după ce a aflat că este însărcinată, astfel că își crește singură băiețelul, n-a mai lucrat de un an, pe perioada pandemiei, iar acum se confruntă cu serioase probleme de sănătate. Contactată de reporterii Impact.ro, Sexy-Brăileanca ne-a mărturisit:

„Nu mă simt prea bine de câteva zile. Am ajuns acum și la spital, ca să văd mai exact ce am. Cred că am probleme cu rinichii. Medicii nu îmi găsesc nimic, nici la rinichi nu îmi găsesc nisip sau pietre, dar eu tot rău mă simt, nu știu ce am, nici ei nu îmi dau de cap. Cred că, înainte de a ajunge pe mâna doctorilor, am făcut și o criză renală”.