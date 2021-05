EXCLUSIV Sexy-Brăileanca îl atacă pe bărbatul care a abandonat-o când era gravidă: „Nici peste cadavrul meu nu se va apropia de copil!”

Sexy-Brăileanca, fostă starletă porno, își crește singură băiețelul, în vârstă de patru anișori, după ce bărbatul care a lăsat-o însărcinată a abandonat-o, nu înainte de a o stoarce de bani și de a o lovi cu sălbăticie. Femeia nu vrea să audă de omul care i-a transformat viața în coșmar: ”Nici peste cadavrul meu nu se va apropia de copil!”, ne-a spus ea, pentru impact.ro.

Fostă dansatoare la bară, Sexy-Brăileanca s-a resemnat cu destinul și își crește cu ambiție și cu mândrie băiețelul, în vârstă de patru anișori, pe care îl are împreună cu un fost iubit. Ea a declarat, în exclusivitate pentru Impact.ro, că nu mai dorește nici în ruptul capului să mai audă de acel om rău și nici să-l vadă în preajma micuțului:

În patru ani, nu a știut de existența lui, nu are ce căuta de acum înainte aici. Să stea unde este, că stă bine, acolo unde este. Copilul nu are ce să învețe bun de la tatăl său. În momentul ăsta, pentru el nu mai simt ură, doar indiferență, atât”.

„Nu am mai vorbit deloc cu tatăl copilului. Asta este! Acum ne pregătim de grădiniță, o să meargă din toamnă la grădiniță, o să crească frumos. Nu am încercat, până acum, să îl sun, să îi audă băiatul vocea! Nici nu vreau să aud de el, nu are ce căuta la noi. Nici peste cadavrul meu nu se va apropia de băiat. Nu merită acest lucru.

Vedeta ne-a mai mărturisit că Sărbătorile Pascale au reprezentat liniște și pace, alături de cei dragi și de băiețelul său, Erick Mario:

„Nu am făcut nimic special de Paște, am fost în vizită la prieteni. Pentru mine, Paștele este o zi ca oricare alta. Nu îl consider atât de important, cum e Crăciunul”.

După separarea de tatăl copilului, Sexy-Brăileanca a povestit despre coșmarul trait:

„Am plecat în Germania, munceam acolo la un bordel. A venit la muncă şi mi-a propus să ne continuăm relaţia într-un mod mai apropiat. Să merg la un alt bordel, mai aproape de el. Era proxenet. M-a dus pe stradă, unde se practică aşa ceva. Mi-am căutat de muncă, am găsit la o vitrină. Nu aveam un program, eu plăteam o chirie în fiecare zi de 135 de euro şi îmi petreceam câte ore voiam. Stăteam de la 14.00 până dimineaţa. Aveam 15-20 de clienţi pe zi. Câştigam minimum 300 de euro. Pe weekend, făceam şi 600 de euro.

Tariful începea de la 30 de euro şi mergeam până la 100 de euro, pe oră. M-am trezit, într-o dimineaţă, cu el la muncă. Mi-a spus că are nevoie de 1.200 de euro, pentru o datorie. Câştigam în jur de 2.000 de euro pe săptămână. M-a strâns de gât, m-a bătut foarte tare, voia să mă arunce de la etaj. M-am întors în Germania, am stat o lună singură. I-am trimis 3.000 de euro, iar 4.000 de euro am mai cheltuit eu. M-a bătut acolo, în hotel, am avut şi hemoragie. Eram vânătă. Mi-a zis că nu e mulţumit.

Am plecat acasă după trei zile. Au continuat certurile, a venit, ne-am împăcat. S-a întâmplat să rămân gravidă. I-am spus şi am făcut un test. Am fost la ecograf. Am fost foarte încântaţi. Am zis să punem bani deoparte pentru copil. Mi s-a format un hematom, aveam hemoragie, nu puteam să mai muncesc. În jur de 40.000 de euro a câştigat el, de pe urma mea. Când m-am întors în ţară, mi-a zis să avortez şi că nu îşi mai doreşte acest copil”.