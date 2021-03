EXCLUSIV Sexy-Brăileanca a fost lăsată fără bani. Este halucinant ce i-a făcut tatăl copilului

Florina Mihăilă sau Sexy-Brăileanca, după numele de scenă, duce dorul show-urilor erotice, din cluburi, anulate la vreme de pandemie. Nu are un loc de muncă, iar tatăl copilului ei nu plătește pensia alimentară. Femeia, care cândva strălucea în lumina reflectoarelor, și-a vărsat of-ul, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru impact.ro.

Sexy-Brăileanca a crezut în iubire, însă, Mihai, tatăl băiețelului ei, a abandonat-o. Celebra blondină își crește singură copilul, fără vreun ajutor financiar din partea bărbatului alături de care se vedea mireasă.

Tatăl copilului meu nu s-a interesat niciodată de el, nu i-a păsat, până la vârstă de patru anișori, dacă are nevoie de o cutie de lapte sau de un pampers. Însă, în ciuda acestui fapt, am făcut toate eforturile să nu îi lipsească nimic fiului meu”, ne-a declarat Sexy-Brăileanca, pentru Impact.ro .

Celebra blondină a fost actriță de filme pentru adulți, dar și dansatoare la bară, în cluburile din Germania.

“Nu pot spune că nu am fost afectată de pandemie, destul de mult, dar toată situația asta m-a prins pregătită financiar și nu am simțit chiar atât de rău criza, cum a fost la alte persoane. Momentan, nu mă ocup cu nimic. Evenimentele au fost anulate, cluburile au fost închise.

Sexy-Brăileanca susținea, în urmă cu patru ani, că ar fi fost bătută de tatăl copilului, deși era însărcinată:

Aceasta a explicat, tot atunci, de ce s-au certat:

”M-am întors din Germania, pentru că trebuia să îmi fac analize și să fac morfologia sarcinii. Și, când am intrat în casă, am descoperit urme de fond de ten pe oglinda de la baie. L-am întrebat cine a fost, el nu a recunoscut nimic și, până la urmă, am aflat că, în perioada în care eu eram plecată, el își făcuse o relație. Am dat de femeia aceea și am vorbit cu ea, iar ea, până la urmă, a recunoscut.

Atunci, Marian mi-a spus că nu mai vrea să audă de mine sau de copil, și că, dacă pune mâna pe el, îl vinde. Și m-a și bătut, sperând că voi pierde sarcina. Iar acum crede că îl voi lăsa în pace. Să plătească pentru ceea ce a făcut. Nici nu își imaginează ce îl așteaptă. Îl voi târi prin toate tribunalele”, ne-a mai declarat Florina Mihăilă.