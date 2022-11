Locurile superbe din România în care s-a filmat serialul viral de pe Netflix. Sigur nu ai fost peste tot

Serialul Netflix care face senzație printre cinefili a fost filmat în mai multe locuri superbe din România. Când ai să le afli care sunt aceste locuri, ai să constați că pe unele dintre ele chiar nu le recunoști.

A fost nevoie ca americanii să vină să filmeze în România pentru a ne arăta ce locuri superbe are țara noastră. Serialul celebru care face furori pe Netfilx este Wednesday și a fost filmat în câteva dintre aceste locuri superbe.

Multe dintre cadrele superbe ale serialului par a fi din străinătate pentru mulți dintre românii care au văzut serialul, însă acestea sunt fix de la noi din țară. Producția americană s-a filmat în numeroase locuri de poveste din România de care mulți dintre români nu au habar.

Pe net există un videoclip în care sunt înfățișate câteva dintre aceste locuri, însă mulți dintre români nu ar fi realizat că ceste locuri sunt din România.

Wedensday este o comedie neagră, iar acțiunea se focusează pe celebra Wednesday, fiica Morticiei și a lui Gomez Addams. Serialul conține elemente supranaturale, ciudățenii de tot felul și rare accente de comedie, astfel că ține cu sufletul la gură telespectatorii încă de la primul minut.

Tim Burton, producătorul serialului, a anunțat că a fost foarte încântat de faptul că a putut face ca țara noastră să semene cu Vermontul, locurile superbe din România potrivindu-se mănușă cu cele pe care le avea el în minte.

Unul dintre locurile de filmare este Castelul Cantacuzino din Bușteni. Acesta a fost transformat, în serialul „Wednesday”, în internatul Nevermore, acolo unde studiază elevii marginalizați care au puteri supranaturale. În primul episod, Wednesday este adusă aici de către părinții ei șu valetul familiei.

Valetul Lurch este interpretat de nimeni altul decât de actorul George Burcea. De asemenea, cadrele în care Wednesday Addams eliberează mai mulți pești piranha în apă sunt filmate la bazinul Dinamo.

În celebrul serial mai apar și cadre cu gara din Sinaia, precum și cu Conacul Olga Greceanu, situat în vecinătatea Bucureștiului.

„A fost grozav să venim aici, în România, pentru că totul s-a potrivit în mod ciudat în universul Familiei Addams. Încercarea de a face România să semene cu Vermontul a fost o provocare interesantă, dar am reuşit să găsim multe noi locaţii.

Iar în studio, am avut spaţiul necesar pentru a crea platouri, aşa că a fost minunat că am putut face acest lucru. Am avut spaţiu suficient ca să construim exterioare, respectiv să construim oraşul Jericho.

Este ca şi cum decorurile ar prinde viaţă, iar asta susţine întreaga atmosferă a serialului”, a declarat Tim Burton.