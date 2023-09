Serialul iubit de milioane de oameni care apare pe Netflix duminică, 1 octombrie. A fost ‘furat’ de la HBO

Un serial iubit de milioane de oameni apare pe Netflix mâine, 1 octombrie 2023. Serialul a fost difuzat prima dată pe HBO, fiind produs de HBO în asociere cu compania de producție a creatorului acestui fantasy horror, Alan Ball. Serialul are 7 sezoane, iar primele cinci a primit recenzii foarte pozitive și premii, precum un Glob de Aur și un premiu Emmy.

Ce serial apare duminică, 1 octombrie, pe Netflix

Serialul iubit de milioane de oameni apare pe Netflix duminică, 1 octombrie 2023. „True Blood” a fost „furat” de la HBO, el fiind un fantasy horror original HBO. Serialul a avut premiera pe 7 septembrie 2008 în Statele Unite și s-a încheiat pe 24 august 2014. Serialul are nu mai puțin de șapte sezoane și 80 de episoade. Primele cinci sezoane au primit recenzii foarte bune și nominalizări. Mai mult, serialul a câștigat mai multe premii, printre care un Glob de Aur și un Emmy.

Serialul american de televiziune „True Blood” este produs și creat de Alan Ball. El se bazează pe seria de romane The Southern Vampire Mysteries, a lui Charlaine Harris.

Serialul o are în prim plan pe Sookie Stackhouse (Anna Paquin), o chelneriță telepată care trăiește în orașul rural fictiv Bon Temps, Louisiana. Acțiunea are loc la doi ani după inventarea unui produs din sânge sintetic cu marca „Tru Blood” care le-a permis vampirilor „să iasă din sicriu” și să lase prezența lor să fie cunoscută omenirii.

Serialul este o cronică a luptei vampirilor pentru drepturi egale și asimilare, în timp ce organizațiile anti-vampiri încep să câștige putere. Însă lumea lui Sookie este răsturnată când se îndrăgostește de vampirul Bill Compton (Stephen Moyer) în vârstă de 174 de ani și, pentru prima dată, trebuie să treacă prin grele încercări și terorile.

Cine este Anna Paquin

Anna Paquin, actrița principală din serialul „True Blood” a primit o nominalizare la Oscar pentru actorie și a câștigat. S-a născut la data de 24 iulie 1982 în Winnipeg, Manitoba, Canada. Prima ei slujbă ca actriță a fost la vârsta de nouă ani în filmul Pianul (1993). La vârsta de 16 ani, s-a mutat în Los Angeles, unde și-a absolvit ultimii doi ani de liceu (terminând în anul 2000).

Apoi s-a mutat la New York, unde a urmat un an la Universitatea Columbia. Între 2001 și 2004, aceasta a lucrat aproape exclusiv pe scenă atât la New York, cât și la Londra. În 2007, Anna a fost distribuită în True Blood (2008) de la HBO, încheind filmările la cel șaptelea sezon în anul 2014.