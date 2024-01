Serialul de pe Netflix care creează dependență. A apărut de câteva zile, iar oamenii vor deja să-l revadă

Un serial de comedie și acțiune de pe Netflix este lăudat de privitori, unii declarând că doresc deja să-l „revadă”. Dacă ai parcurs deja topul celor mai bune seriale Netflix din 2023, nu-ți face griji, căci 2024 vine cu vești bune.

Serialul de pe Netflix care a explodat în topul preferințelor

Serialul a fost creat de Brad Falchuk – cunoscut pentru co-crearea serialelor precum Glee și American Horror Story – și Byron Wu pentru Netflix și a avut premiera pe platformă pe 4 ianuarie, dar oamenii au făcut deja maraton de privit întregul prim sezon.

Te-ar putea interesa și: Preferințele Netflix ale vedetelor. Care au fost cele mai vizionate filme, în 2023? Mihai Găinușă are o listă lungă de recomandări EXCLUSIV

The Brothers Sun (Frații Soare) urmărește povestea lui Charles (Justin Chien), fiul unui notoriu lider al triadei taiwaneze ucis de un asasin misterios. Charles decide să călătorească la Los Angeles pentru a-și proteja mama, Eileen (Michelle Yeoh), și fratele mai mic, Bruce (Sam Song Li).

De aici, familia trebuie să-și rezolve neînțelegerile, încercând să evite asasinarea, iar cei care au văzut deja serialul sunt absolut îndrăgostiți de el.

Dacă asta nu este suficient pentru a te atrage, distribuția care include vedeta din „Everything, Everywhere, All at Once,” Michelle Yeoh, Justin Chien (The Madness Within) și Sam Song Li din „Take The Night,” cu siguranță o va face.

Serialul s-a bucurat de un impresionant scor de 93% din partea publicului pe Rotten Tomatoes și un scor de 85% pe Tomatometer.

Un privitor a apelat chiar la grupul de Facebook al LADbible, numit „Netflix Bangers”, rugându-i pe oameni să „revadă” serialul. Iubitorii show-ului au inundat postarea pentru a-i lăuda.

Unii l-au văzut deja de mai multe ori

Un utilizator a scris: „Ciudat de plăcut, am urmărit câteva episoade înainte să decid dacă e bun sau nu, apoi m-am îndrăgostit și am văzut întregul sezon în două zile.”

„Mi-a plăcut foarte mult și poate că îl voi revedea curând!” a adăugat un altul.

Un al treilea a comentat: „10/10, l-am urmărit într-o zi. Iubesc din tot sufletul dinamica comediei, acțiunea și povestea. Totul este foarte bun.”

Citește și Drama de pe Netflix care te va lăsa cu un gust amar. Ai avea curaj să te uiți la ea?

Și un al patrulea a concluzionat: „Îmi place cu adevărat. Suficientă profunzime în poveste pentru a menține interesul, un strop de umor, plasare excelentă și scene de acțiune minunate.”

Într-un interviu cu Deadline, Wu a vorbit despre amestecul mai multor genuri, explicând că au vrut să „se inspire din multe lucruri” pe care le iubeau.

El a spus: „Iubim comedia, acțiunea, drama și poveștile cu asasini misterioși, și am vrut să facem toate aceste lucruri. Și show-ul părea că are loc pentru asta. Încă de la pilot, am vrut cu adevărat să fac o comedie neagră de acțiune. Văzusem atât de multe seriale excelente care împingeau limitele genului, în special în spațiul de la jumătate de oră la o oră, precum Barry și Killing Eve și BoJack Horseman, Get Shorty.

Citește și Filmul de pe Netflix care te va face să plângi cu toată ființa ta. Este cel mai emoționant de anul acesta

„Aceste seriale făceau ceva ce mi se părea extraordinar, făceau lucruri care erau în general rezervate filmelor. Și am simțit că vrem să facem asta, Brad a vrut să facem asta, așa că am făcut-o.

Și dacă recenziile de pe Facebook și de pe Rotten Tomatoes nu sunt suficient, atunci feedbackul celor care l-au văzut ar trebui să fie factorul de decizie.