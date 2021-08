Serialul care nu se mai termină niciodată. La ce episod a ajuns în prezent Tânăr și Neliniștit

The Young and the Restless este o telenovelă americană de televiziune creată de William J. Bell și Lee Phillip Bell pentru CBS. Primul episod a acestui serial a fost difuzat pe 26 martie 1973. Se pare că serialul nu se mai termină niciodată. La ce episod a ajuns în prezent Tânăr și Neliniștit.

Tânăr și Neliniștit – episodul la care a ajuns serialul în prezent

Acțiunea este plasată într-o versiune fictivă a orașului Genoa, din Wisconsin. Primul episod al serialului Tânăr și Neliniștit a fost difuzat inițial sub formă de episoade de o jumătate de oră, de cinci ori pe săptămână. Acesta s-a extins la episoade de o oră pe 4 februarie 1980.

În anul 2006, seria a început să difuzeze episoadele anterioare în nopțile din timpul săptămânii, până în 2013, când s-a mutat la TVGN (acum Pop). Începând cu 1 iulie 2013, Pop încă difuzează episoade anterioare în nopțile din timpul săptămânii. Seria este, de asemenea, sindicalizată la nivel internațional.

Tânăr și Neliniștit

Serialul Tânăr și Neliniștit este amplasat în orașul Genova, acesta este un serial de lungă durată care spune povestea luptei din spatele afacerii și a vieții intime a clanurilor Abbott și Newman.

Pe data de 30 august 2021 serialul a ajuns la episodul S1.E12163, #1.12163. În cadrul acestuia, Adam și Sharon erau încântați că Rey și Connor erau acasă; Chelsea îl cheamă pe Chloe; Amanda a fost de acord să o ajute pe Phyllis să pună lucrurile la punct.

Tânăr și Neliniștit – actori

Actorii care joacă în prezent în serialul Tânăr și Neliniștit, care se pare că nu se mai termină niciodată, fiind difuzat de 49 de ani, sunt următorii: