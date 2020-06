Povestea de viață a lui Rio din Casa de Papel. ”Nu credeam că apuc 30 de ani!”

Poate pentru unii numelede Miguel Herran nu înseamnă mai nimic, dar pentru fanii serialului ”La Casa de Papel”, difuzat de Netflix, este un nume cunoscut, tânărul având un impresionant număr de fani, ca urmare a personajului jucat îns erial, aproape 14 milioane de urmăritori.

Înainte ca Daniel Guzmán să-l descopere și să joace rolul lui Darío în „In exchange for nothing”, Herrán era un adolescent anonim, fără scop în viață, cu momente depresive. Întâlnirea cu Guzmán i-a transformat viața la 180 de grade. Străzile pot fi uneori și din aur.

Când Herran se plimba într-o zi de marți, la două dimineața, cu o sticlă de băutură în mână prin Madrid, a crezut că și-a trecut pur și simplu existența neliniștită pentru încă o zi, asta înainte de a-l întâlni din greșeală pe Daniel Guzmán pe stradă, ceea ce l-a făcut protagonistul debutului său regizoral în filmul „In exchange for nothing”. Un Goya mai târziu, nu mai rămâne nimic din acel adolescent deprimat care nu era confortabil cu el însuși. Poate că, din acest motiv, nu ezită să sublinieze că, mai mult decât un prieten, îl consideră pe Daniel Guzmán „aproape ca un tată”.

Deși în acest caz, rolul lui Darío reflectă viața lui Daniel Guzmán însuși, Miguel Herrán ar trebui să scrie și propriul scenariu. Povestea lui pare atât de bizară, cea a întâlnirii întâmplătoare, câștigarea unui premiu, pentru rolul Goya, pentru cel mai bun actor nou, încât merită ascultată din gura lui. Tânărul interpret, care a primit statueta, a cunoscut o transformare într-o viață care părea să fie pe calea către un capitol al Fratelui cel Mare. „Să vezi că mama ta este mândră de tine pentru prima dată este uimitor”, rezumă Herrán.

Într-un interviu acordat unei publicații spaniole, tânărul actor povestea că tot ceea ce i s-a întâmplat se datorează destinului și că întâlnirea cu Daniel Guzmán i-a schimbat complet viața.

”Am crezut deja în destin, dar am crezut că al meu este altul. Credeam că sunt destinat să mor înainte de 30 de ani, desigur. Niciodată n-aș fi visat să trec peste 30. În cele mai bune vise, m-am văzut în atelierul unui mecanic. Vă vorbesc în cel mai bun caz, care este dacă aș fi început să studiez … Dar haide, practic urma să trăiesc pe stradă. Îl consider pe Dani (Guzmán ) ca pe un frate. Un profesor, un prieten, desigur. Ai putea spune aproape că îl consider ca un tată pentru mine.”, povestește Miguel.