Serghei Mizil, reacție ciudată după despărțirea dintre Pepe și Raluca Pastramă

Serghei Mizil, fiind un apropiat a lui Ion Talent, tatăl lui Pepe, a vorbit despre scandalul momentului, adică divorțul cântărețului de Raluca Pastramă.

Precum și alți apropiați ai familiei lui Pepe, Serghei Mizil a fost foarte uimit când a auzit că artistul divorțează de soția lui, Raluca Pastramă. Mai mult de atât, scandalul care a izbucnit acum între cântăreț și Raluca pare fără noimă.

Raluca Pastramă l-a reclamat pe artist la poliție că a bătut-o de faţă cu fiicele lor, și a cerut ordin de protecție împotriva acestuia, atât pentru ea cât și pentru fetițe.

Totodată, Serghei Mizil a mărturisit că, după ce s-a despărțit de una dintre fostele sale neveste, a trecut printr-o experiență asemănătoare.

”Şi eu am pățit o chestie asemănătoare din partea unei neveste. Mi-am luat copiii lângă mine. Atunci când copiii au crescut și au vrut să se întoarcă împotriva ei, am spus nu, am spus „E maică-ta, s-a terminat!” Nu câștigi nimic decât să bulversezi copilul”, a povestit Serghei Mizil, potrivit WOWbiz.ro.