Serghei Mizil, apariție șocantă înainte de o emisiune TV. Toți l-au văzut așa

Serghei Mizil surprinde din nou! Vedeta a șocat cu apariția sa înainte de o emisiune TV. Cum au putut să-l vadă toți și ce a făcut ieșit din comun?

Serghei Mizil e clar mereu o apariție spectaculoasă, dar asta datorită caracterului și a personalității explozive. De data asta iată că a reușit să iasă în evidență cu vestimentația sa care i-a luat prin surprindere pe oamenii din Antena 1.

Fotoreporterii impact.ro l-au surpris în timp ce ieșea din sediul Antenelor îmbrăcat ca un licen. Bărbatul are aproape 70 de ani, dar nici gând să țină cont de ce scrie în buletin, așa că face se și poartă așa cum simte. În imagini se pot vedea alegerile sale: blugi Armani cu câteva rupturi, o cămașă colorată și descheiată cât să se vadă un lanț de aur și o jachetă de colegiu Jordan neagră.

Acesta și-a completat piesele vestimentare cu o pereche de bocanci cu ținte, dar și cu o mască tot neagră pe care a purtat-o regulamentar. Cu toate astea, vedeta a fost atentă și la acest detaliu, purtând o mască de la Adidas, nu una oarecare. Un excentric și extrovertit, Serghei nu se abate de la stilul său plin de brand-uri alăturate după placum inimii sale.

„Am vrut să investesc într-o afacere stabilă și transparentă. Cu restaurantele ai multă bătaie de cap, e greu să găsești personal bun în ziua de astăzi. Nu mai vor oamenii să muncească. Am încredere în business-ul acesta și merg mai departe. La mine banii nu prea au avut valoare, eu am fost la fel tot timpul. Revoluția m-a prins cu niște vile și cu ajutorul cui, nu mai spun cui, am stat vreo 7 ani fără adresă! Nu mă interesează aspectul material. Vreau să-și facă o familie și Ana, să facă un copil, familie nu prea mă interesează! Să aibă și ea un copil”

Serghei Mizil