Serena Williams, refuzată la Roland Garros. Rivala Simonei Halep, cerere ciudată

Serena Williams le-a cerut organizatorilor de la Roland Garros să nu fie obligată să stea în același hotel cu ceilalți sportivi prezenți la turneu, însă aceștia au refuzat-o.

Astfel, organizatorii de la Roland Garros au anunțat-o pe Serena Willoams că nu se pune problema unui favor. În aceste condiții, jucătoarea s-a declarat mirată că cererea i-a fost refuzată, însă orgnizatorii au decis să primească spectatorii în tribune.

„Speram să stau la apartamentul meu din Paris, dar asta e, o iau zi cu zi. Simt că francezii fac și ei ce pot mai bine. Nu pot să-i arat cu degetul și să le spun ce să facă. Dacă tot primesc fani, ar fi normal să putem să stăm și în alte locuri. Nu ne lasă să stăm în locuințe private dar primesc fani. Eu n-o să stau la un metru și jumătate de ei, o să stau la trei metri! Eu am fost internată în spital de câteva ori, am probleme cu plămânii”, a declarat Serena Williams într-o conferință de presă.